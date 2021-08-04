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Дмитрий Азаров встретился с участниками Международного молодежного форума российских соотечественников

4 августа 2021 17:31
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Дмитрий Азаров обсудил с соотечественниками из-за рубежа реализацию международных молодежных проектов.

В среду, 4 августа, Дмитрий Азаров провел встречу в формате бизнес-завтрака с участниками Международного молодежного форума российских соотечественников. В неформальной обстановке обсудили лучшие практики межкультурного диалога, а также проекты и инициативы, направленные на позиционирование Самарской области в разных странах мира.

В этом году слет соотечественников, поддержанный МИД России и федеральным агентством по делам молодежи, проходит в трех городах – Москве, Самаре и Волгограде. На самарской площадке несколько дней работало сто молодых людей из 53 стран мира и представители российских молодежных организаций четырех регионов. В ходе диалога они делились опытом и идеями по разным направлениям – бизнес и инновации, экология и культура, наука и новые технологии. Все темы так или иначе были направлены на формирование объективного образа России среди зарубежной молодежи.

Мария Щенникова, студентка из Китая, поделилась, что в стране восходящего солнца, в том числе в интернете, очень мало информации о регионах России. Важны не только приобщение к культуре, языку, традициям, но и экономическая составляющая: объективная, интересно поданная информация привлечет в Россию туристов. Также немаловажно вовлечение молодых ученых двух стран в научно-техническое сотрудничество.

«Для меня важно осветить деятельность Самарского университета, особенно в Год науки и технологий, – говорит девушка. – Было бы интересно обмениваться опытом, технологиями и вместе работать над проектами».

О взаимодействии по космической и автомобильной тематике говорила и Наталия Богданова из Панамы.

«Ваша ракета «Союз» – это просто космос! – поделилась она. – Давайте это продвигать в мировом масштабе. Понравилась мне и LADA – давайте и ее продвигать. Ваш регион нам очень понравился, он очень богат во всех смыслах. Мы надеемся на сотрудничество».

В частности, Наталья предложила Губернатору проект по обмену студентами, преподавателями и образовательными программами: «У вас в регионе очень много хороших вузов, а российское образование за границей ценится. Настолько, что один диплом отечественного вуза – это как два европейских или американских. Мы можем ваших преподавателей привозить в Панаму, а наших студентов – в Самарскую область. Вот такой мы хотим сделать обмен».

Сергей Буравлев из Великобритании в свою очередь предложил инициативу по сопровождению самарских студентов, которые обучаются в Британии. Карина Смирнова из Болгарии озвучила идею об организации для местных специалистов стажировок, во время которых они бы могли не только подтверждать свою техническую квалификацию, но и повышать ее. В Болгарии такой возможности в последнее время нет.

Дмитрий Азаров отметил, что все эти проекты можно развивать на уровне НОЦ «Инженерия будущего», который имеет статус центра мирового уровня. Он рассказал соотечественникам, что самарский НОЦ объединяет научные школы шести регионов, ведущие вузы России, а его индустриальными партнерами являются крупнейшие госкорпорации – «Ростех», «Роскосмос», РЖД и другие.

«Такое международное сотрудничество нас интересует, - подчеркнул Губернатор. - Более того, мы можем не только организовать взаимодействие отдельных вузов, но и сразу выстроить это сотрудничество с НОЦ. Его основные направления – это отрасли, относящиеся к нашей региональной специализации: двигателестроение, машиностроение, космические технологии, сквозные IT-технологии. Есть интересный проект создания бизнес-центра частной космонавтики в Самарской области – в первую очередь это платформа для экспериментов. Мы этим сегодня озаботились, потому что есть потенциал и компании, которые в этом заинтересованы».

Гости из зарубежья также предложили ряд культурных инициатив, которые готовы развивать вместе с Самарской областью. Представители Мексики Ксения Яхненко и Петр Невеличкий вспомнили ЧМ-2018 и своих болельщиков в Самаре, которым российская культура и традиции пришлись по душе. Поскольку одним из талисманов чемпионата стала матрешка, они предложили международной проект «Мекситрешка». Он имеет глубокий культурный и эмоциональный подтекст и поможет двум странам больше узнать друг о друге. В проекте планируется задействовать несколько регионов, но Самарская область станет первой площадкой. 

Антон Семенов занимается в Финляндии театральной и выставочной деятельностью. Он отметил, что вместе с коллегами из Франции, Армении, Уганды и еще нескольких стран они задумали некий театральный баттл, который объединит творческие коллективы из разных стран. Это, по его словам, не будет соревнованием за звание лучшего. Проект направлен прежде всего на взаимообогащение культур и народов.

На встрече прозвучали также предложения по развитию событийного туризма и реализации проектов, направленных на сохранение исторической памяти, говорили об организации международных форумов, которые бы помогли найти точки соприкосновения по множеству направлений. Каждое предложение будет проработано, соответствующие поручения во время встречи были даны представителям профильных министерств и департаментов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

Теги: В центре внимания встреча Дмитрий Азаров соотечественники из-за рубежа

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