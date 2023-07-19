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Дмитрий Азаров встретился с семьями участников СВО в Отрадном
Дмитрий Азаров встретился с семьями участников СВО в Отрадном
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Дмитрий Азаров встретился с семьями участников СВО в Отрадном

19 июля 2023 22:50
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Дмитрий Азаров встретился с семьями участников СВО в Отрадном

В среду, 19 июля, во время рабочей поездки в Отрадный Дмитрий Азаров встретился с семьями военнослужащих – участников СВО, чтобы обсудить самые волнующие людей вопросы и помочь семьям в их решении, а также проконтролировать, как в городе работает система поддержки семей бойцов в целом.
 С первых дней проведения специальной военной операции Губернатор находится на связи с бойцами и их родными. Задача оказывать содействие и помощь в решении поступающих вопросов поставлена всем главам муниципалитетов. Своевременную поддержку и контроль отработки обращений обеспечивает система социальных паспортов семей военнослужащих, которая была реализована Самарской областью первой среди регионов страны.
 Для того, чтобы помочь нашим бойцам, объединяются и члены их семей, жители города. На встречу с Дмитрием Азаровым пришли отрадненцы - участники клуба «Надежный тыл». Он базируется в местном Доме культуры «Россия», с помещением и организацией помогла городская администрация. Как рассказала Дина, руководитель клуба, поначалу жены, сестры, матери бойцов из Отрадного объединились для того, чтобы морально поддерживать друг друга. Затем решили, что поддержка должна быть деятельной, полезной для бойцов – так они стали плести маскировочные сети, заготавливать армейский душ. В планах – заготавливать сухие борщи и супы. Сейчас в клубе более 100 человек.
 Дмитрию Азарову также показали небольшую выставку – собственный фотопроект клуба, на фотографиях запечатлены семьи защитников Отечества. «Пока это передвижная выставка у нас в городе, также мы показывали фотографии в Самаре, участвуя в форуме», - пояснила руководитель клуба. Кроме того, совсем недавно участники клуба открыли небольшой журнал, в котором оставляет запись каждый житель Отрадного, который вернулся с СВО. Выставку фотографий и журнал в дальнейшем планируется передать в музей города.
 Руководитель клуба рассказала, что ее муж с декабря находится в зоне СВО. «Наша администрация нас всегда поддерживает в плане решения вопросов, то есть куратор всегда с нами на связи, все вопросы решаются в кратчайшее время. Со своей стороны хотела бы поблагодарить вас за оказанную помощь, за то что вы морально поддерживаете не только наших бойцов, но и нас тоже – жен, матерей, сестер, за помощь нашим детям в плане бесплатного посещения детсадов, бесплатного питания в школах», - отметила она.


 Сегодня же Глава региона встретился с семьями бойцов 43-го полка. Дмитрий Азаров подчеркнул, что открыт для встреч с близкими военнослужащих и готов проводить их так часто, как это потребуется, поскольку знает, что у родных есть вопросы и тревоги. В составе  43-го полка служат  бойцы из различных муниципалитетов региона. Губернатор поблагодарил жен военнослужащих, которые приехали в Отрадный из других городов и районов области.
 
 «Спасибо, что приехали сюда, собрались здесь. Сердечно вас за это благодарю - для меня это очень важно. Рабочий график такой, что по всем городам и селам Самарской области проезжаю регулярно, на месте сейчас сидеть не приходится – время особое. Мы сюда пригласили всех, кто был заинтересован во встрече. В любом бы случае нашёл время для встречи», - сказал Губернатор.
 
 Глава региона записал все обращения - как общего, так и частного характера - и подчеркнул: для него было очень важно получить информацию из первых уст, чтобы в дальнейшем отрабатывать эти вопросы. В недавней командировке в зону СВО Губернатор также встречался и с самими бойцами 43-го полка, которые передали ряд пожеланий и просьб.

Теги: Дмитрий Азаров

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