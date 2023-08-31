Дмитрий Азаров встретился с самарскими участниками конкурса «Лидеры России»

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Губернатор Дмитрий Азаров встретился с победителями регионального этапа пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», на котором он ежегодно выступает наставником. Глава региона и конкурсанты обсудили предложения по развитию отрасли культуры Самарской области, сформированные по результатам выполнения отборочного задания.

«Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового поколения, стартовавший 5 лет назад по поручению Главы государства Владимира Путина. Проводится он АНО «Россия — страна возможностей» и является флагманским проектом одноименной платформы. За все время на участие в конкурсе подано более 1 миллиона заявок со всей России и 150 стран мира. Ключевая цель «Лидеров России» — развитие и подготовка управленческих кадров высокого уровня, ускорение их профессионального роста. Победители конкурса получают образовательный грант и возможность в течение года участвовать в программе наставничества – сотрудничать с ведущими управленцами страны, перенимать опыт в интересующих областях, реализовывать различные проекты, получать помощь в продвижении собственных инициатив. По приглашению организаторов «Лидеров России» в число наставников конкурса наряду с руководителями Администрации Президента РФ, Правительства РФ, госкорпораций, ведущих предприятий страны входит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона ежегодно выступает наставником конкурса, а также принимает участие в суперфиналах.

Открывая встречу с самарскими управленцами, победителями регионального этапа «Лидеров России» пятого сезона, Дмитрий Азаров отметил важность проведения конкурса.

«Конкурс «Лидеры России» направлен на то, что чтобы профессиональную энергию людей, энергию настоящих патриотов можно было проявить и многое сделать сообща. Уникальная площадка, которая объединяет опытных управленцев и тех, кто еще в начале пути, эффективно работает, принося нашей стране реальную пользу. Множество решений, выработанных участниками конкурса, тиражируется по разным регионам. И Самарская область здесь не исключение, — сказал Губернатор. — То, что вы приняли решение участвовать в конкурсе, само по себе очень важно. Значит, что вы готовы, несмотря на то, что уже состоявшиеся люди, которые многого добились, сделать шаг из зоны комфорта и попробовать себя в новом направлении. Участие в конкурсе — это и готовность взять на себя дополнительную ответственность за судьбу страны, что очень важно».

Самарская область традиционно находится в лидерах по числу участников конкурса и его финалистов. Такой результат достигается благодаря системной работе в регионе по подготовке участников и их постконкурсному сопровождению. В 2023 году было подано почти 159 тысяч заявок из всех 89 регионов России, а также 89 стран мира. Самарская область по количеству заявок стала первой в Приволжском федеральном округе и шестой в России (4325 заявок).

«Вы прошли очень серьезный конкурсный отбор. Это еще раз говорит о том, что активных людей в нашем регионе очень и очень много. Это, конечно, главный драйвер развития нашего региона, дающий нам право по всем направлениям претендовать на лидерские позиции», — отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что конкурс «Лидеры России» проводится для того, чтобы дать возможность талантливым, деятельным и трудолюбивым людям применить свои силы, знания, опыт на благо родной земли.

«И за эту возможность мы искренне благодарим АНО «Россия – страна возможностей», миссия которой — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого», — сказал Губернатор.

В 2023 году президентская платформа АНО «Россия – страна возможностей» отмечает пятилетний юбилей. За это время созданы возможности профессионального и личностного развития для более 20 млн человек из 89 регионов России. Более 2\3 участников проектов – молодежь до 35 лет. Свыше 400 000 участников проектов – из Самарской области. «Эта высокая активность отмечена на федеральном уровне. Наш регион может гордиться тесным сотрудничеством с организацией», — уверен Губернатор.

По результатам четырех прошедших сезонов конкурса «Лидеры России» более 400 участников получили назначения на ключевые должности и работают на государственной службе и в бизнесе, а также в сфере науки, информационных технологий, здравоохранения, культуры. Среди них – главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоры вузов, руководители учреждений здравоохранения и культуры.

«Уверен, что вы также, если захотите, свой шанс, конечно же, используете по полной», — отметил Дмитрий Азаров.

В нынешнем году в конкурсе «Лидеры России» принят ряд изменений. Так, добавлен региональный этап, в котором конкурсанты формируют управленческие команды региона и решают социально значимые задачи, поставленные главой субъекта. В Самарской области из 70 участников, прошедшими отбор, было сформировано 7 команд по 10 человек. В конце июля Губернатор Самарской области, который также возглавляет комиссию Государственного Совета по направлению «Культура», сформировал перед управленцами «профильное» задание: подготовить решения и предложения, направленные на повышение кадрового потенциала в муниципальных учреждениях культуры Самарской области путем привлечения молодежи и креативных предпринимателей.

«Благодаря национальному проекту «Культура» в нашем регионе проходит масштабная модернизация инфраструктура учреждений культуры, создаются условия для развития отрасли. Вопрос кадрового дефицита стоит остро. Нам необходимы свежие идеи, нужно привлекать в сферу культуру талантливую и креативную молодежь», — отметила важность и актуальность поставленной задачи заместитель министра культуры Самарской области Наталья Тонковидова, — Команды участников «Лидеров России» по результату своей работы подготовили свои решения. Они были оценены специальной комиссией, в которую входили федеральные эксперты. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, сегодня на этой встрече».

В составе победившей команды — представители органов государственной власти и ведомств, банковского сектора, вузов, бизнеса. Лев Долонько, главный консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, представил Губернатору предложения, подготовленные по результатам работы над конкурсным заданием. В своем выступлении он отметил, что за последние годы в регионе многое сделано для развития отрасли культуры, в том числе, в части инфраструктуры. Как отметил Лев Долонько, командой участников конкурса «Лидеры России» был проведен тщательный и комплексный анализ сферы культуры Самарской области, изучен опыт кадрового обеспечения отрасли в других субъектах РФ и странах. Команда управленцев подготовила проект по организации экосистемы в сфере культуры Самарской области посредством внедрения IT-платформы под управлением регионального оператора на основе кластерного объединения территорий. Также были озвучены идеи по привлечению в отрасль молодых специалистов, оптимизации кадровых процессов, сотрудничеству учреждений культуры и предпринимателей, внедрению новых кадровых и управленческих инструментов.

Дмитрий Азаров поблагодарил управленцев за проведенную работу и подготовку предложений. «Есть идеи, которые можно было бы в дальнейшем доработать и использовать. Давайте вместе это сделаем», — сказал Дмитрий Азаров. Глава региона поручил министру культуры Самарской области Ирине Калягиной взять предложения на дальнейшую отработку с участием заинтересованных сторон, представителей муниципалитетов, учреждений культуры.

Глава региона отдельно отметил идею управленцев, чтобы в цифровой платформе был сервис, отражающий в онлайн-режиме загрузку учреждений культуры, расписание занятости объектов, отдельных помещений, залов, общественных пространств. «Креативные люди хотели бы провести какое-то событие, но не знают о том, где есть возможности. А такой сервис позволил бы их увидеть. Хорошая мысль, надо делать такое расписание, чтобы было видно, где есть свободные временные слоты. Начать с государственных и муниципальных учреждений, в дальнейшем, думаю, и частные организации подключатся», — отметил Дмитрий Азаров.

Юрий Жичкин, руководитель департамента развития отраслей экономики и прогнозирования качества жизни населения региона министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, озвучил идею создать единую базу по региональной грантовой поддержке, которая предоставляется различными министерствами и ведомствами. Это позволит эффективнее привлекать софинансирование из федерального бюджета, в том числе в сферу культуры региона. Губернатор предложение поддержал, поручив областному минэку заняться проработкой предложения.

Губернатор пожелал управленцам успехов, еще раз отметив, что ими были озвучены предложения, которые после дополнительной проработки могут быть реализованы.

С сентября по декабрь в рамках конкурса «Лидеры России» пройдут финалы в федеральных округах, далее – суперфинал. По решению Главы региона для самарских участников, как и в прошлые годы, по уже сложившейся практике будет организована дополнительная подготовка.

Фото: Андрей Савельев