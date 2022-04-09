Дмитрий Азаров встретился с лидерами приложения «ВВЕРХ» из Самарской области

95

Интерактивное приложение создано для мобилизации сторонников, поддержание интереса к партийной деятельности у партийцев и вовлечения новых единомышленников в ряды «Единой России».

Партийный проект «ВВЕРХ» стартовал в феврале 2021 года. По итогам первого этапа проекта шесть участников из Самарской области вошли в ТОП-50 по федеральному рейтингу. Активные, энергичные, полные идей. Среди лидеров приложения – председатель комитета по образованию и науке Самарской губернской Думы Светлана Ильина, руководитель Самарского Союза молодежи Анастасия Софьина, депутат Светлана Макушева, лидеры пяти региональных команд Самарской области.

Губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии в ходе открытого разговора обсудил с федеральными лидерами приложения «ВВЕРХ» его возможности и проблемные места.

Время требует от нас вовлечения сторонников и всех небезразличных, активных жителей и наших с вами товарищей – однопартийцев, используя все возможности современных технологий, отметил Дмитрий Азаров.

Но нельзя допускать, чтобы новые проекты, платформы не превращались в имитацию деятельности, считает секретарь реготделения партии.

«Если мы запускаем какой-то новый проект, мы должны понимать его эффективность, нацеленность на конечный результат – помощь людям, создание условий для развития нашего региона, повышение уровня благосостояния людей, нацеленность на то, чтобы помочь каждому, кто нуждается в нашей помощи, кто столкнулся с несправедливостью, проблемой, оказался в трудной жизненной ситуации. В этом задача нашей с вами работы – работа в интересах людей. Именно так работает наша партия. Именно так она завоёвывает доверие граждан нашей великой страны, - работая в интересах людей», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

По итогам 2021 года объединённая команда Самарской области заняла первое место в федеральном рейтинге среди 1650 команд, что делает её примером для других подобных объединений в приложении. Создал эту команду молодой активист из Тольятти Владимир Быков. В его команде более 600 человек. Он вышел с предложениями о поощрении самых активных пользователей.

Депутат Губернской Думы Светлана Ильина поделилась своим опытом работы в приложении. Среди предложений от участников встречи - обучение в молодежной партийной школе, создание молодежного кластера «Вверх», многие пользователи задумываются о дальнейшей самореализации и продвижении.

Анастасия Деревянко – сейчас мама в декрете, но в прошлом году была одной из самых активных в приложении «ВВЕРХ». Её активность и добрый настрой на хорошие дела позволили войти в десятку лучших пользователей в стране.

«Я являюсь единомышленником партии «Единая Россия» и участником проекта «ВВЕРХ». Вообще я занималась общественной деятельностью ещё в колледже. Мне это всегда нравилось, и я стремилась к этому», - рассказала Анастасия Деревянко.

Самые активные участники мобильного приложения рекомендованы в региональный и местные политические советы «Единой России». Еще одно поощрение, которое заинтересовало участников дискуссии, включение в кадровый резерв и стажировка в партийных проектах.

Василий Фомин из Сызрани за время реализации проекта сделал немало добрых дел и поделился этим в приложении, тем самым задал тон другим участникам. Он активно набирает баллы и задумывается объединить свою команду с другими командами из Самарской области, чтобы стать первыми во всей стране.

«Чтобы быть лидером в приложении нужно активно работать и трудиться. Приложение дало мне новые знакомства и общение с коллегами по партийной деятельности. И ещё у меня появилась возможность пройти недельную стажировку в региональном отделении партии», - рассказал один из лидеров прошлого этапа Василий Фомин.

Дмитрий Азаров поручил доработать систему поощрений для региональных лидеров и активистов приложения, которые каждый день совершают добрые дела.

«Не нужно заниматься имитацией деятельности, надо брать и делать. Требование времени требует корректировки наших планов. Нам не нужны планы ради планов. За каждым движением мы должны видеть полезность каждого действия для конкретного человека. Заметить людей активных, неравнодушных, энергичных. Будем выявлять новые имена и новых героев» - сказал Дмитрий Азаров.

В завершении встречи Дмитрий Азаров поблагодарил федеральных лидеров приложения «ВВЕРХ» за активную работу и наградил благодарственными письмами.

Напомним, партийный проект «ВВЕРХ» стартовал в феврале 2021 года. По итогам первого этапа проекта шесть участников из Самарской области вошли в ТОП 50 по федеральному рейтингу. В настоящий момент в приложении зарегистрировано более шести тысяч пользователей из Самарской области, в том числе депутаты всех уровней.