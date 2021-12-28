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В регионе продолжается профилактическая акция «Внимание дети – зимние каникулы!»
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
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Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»

28 декабря 2021 17:17
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Глава региона исполнил мечты семерых детей, в торжественной обстановке лично передав ребятам подарки, о которых они просили в своих письмах Деду Морозу.

Во вторник, 28 декабря, Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний», чьи открытки с пожеланиями он снял несколько дней назад с новогоднего дерева. Глава региона исполнил мечты семерых детей, в торжественной обстановке лично передав ребятам подарки, о которых они просили в своих письмах Деду Морозу.

Традиционно в преддверии Нового года в Самарской области проводится масштабная акция «Елка желаний», в рамках которой жители региона дарят подарки детям-сиротам и ребятам с ограничениями здоровья, оставшимся без попечения родителей, из многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вместе с земляками новогодние мечты детей исполняет и Губернатор Дмитрий Азаров. В субботу Глава региона снял с елки, стоящей в здании областного Правительства, сразу семь открыток, где были написаны пожелания в адрес Деда Мороза. Дмитрий Азаров пригласил ребят на праздничное чаепитие. «Вы направляли письма Деду Морозу, мне их от него передали вместе с подарками, и я пригласил вас в гости», - обратился к детям Глава региона, - «Расскажите о себе, чем увлекаетесь, как у вас этот год прошел, что ждете от нового года».

Татьяна Григорьева учится в 5 классе самарского лицея информационных технологий только на «4» и «5». Она участвует в олимпиадах по математике, информатике и английскому языку, где неоднократно становилась призером и победителем. Таня профессионально занимается плаванием в спортивной школе СШОР №8. «Я участвовала в соревнованиях, получила 2-й взрослый разряд. В новом году хочу получить 1 взрослый разряд. Еще люблю конный спорт», - сказала Татьяна Григорьева. У Деда Мороза девочка попросила смарт – часы.

Егор Глушков из Сызрани учится в детской школе искусств, занимается в детском театре «Маскарад», добиваясь серьезных успехов и побед в различных конкурсах. «Я играл в спектаклях «Зайка-зазнайка» и «Тараканище», получал дипломы. В новом году готовлюсь выступать в других спектаклях» - рассказал юный актер. В подтверждении своих талантов мальчик сыграл отрывок из постановки. Егор также увлекается игрой на балалайке и загадал на Новый год получить современный инструмент. Александра Конова в этом году стала первоклассницей. Помимо учебы она любит петь и читать стихи. В письме Деду Морозу Саша попросила о смартфоне, чтобы на переменах звонить маме.

Кристина Козлова из села Большая Глушица занимается легкой атлетикой и художественной самодеятельностью в местном Доме культуры. «У Деда Мороза ты попросила издание «Красная книга России». Любишь природу?», - поинтересовался Дмитрий Азаров. «Люблю животных, природу, растения. Дома у нас есть цветы, живут кошка и собака», - ответила 10-летняя Кристина. Восьмилетний Александр Степаненко сообщил, что любит футбол и попросил на Новый год форму футбольного клуба «Крылья Советов». «Планируешь потом играть в нашей команде?», - спросил Губернатор. Саша рассказал Главе региона, что тренируется 2 раза в неделю, играет на позиции форварда и в будущем хочет попасть в основной состав «Крыльев Советов».

Шестилетняя Валерия Луканова участвует в конкурсах художественной самодеятельности: танцует, поет, занимается декоративно-прикладным творчеством. На Новый год она загадала получить куклу и пропись. Татьяна Кеняйкина учится в 4 классе, посещает занятия хореографией, любит рисовать, играть в шахматы, танцевать, она - победительница региональных конкурсов. Татьяна в письме к Деду Морозу попросила портативный синтезатор. «Какие вы все талантливые, успешные творческие ребята!» - отметил Дмитрий Азаров.

За чаепитием Глава региона расспросил ребят о любимых блюдах на праздничном столе, как они готовятся к встрече Нового года, какие книги любят. А дети в свою очередь поинтересовались у Губернатора, какие сказки он читал своим детям и есть ли у него домашние животные. «Сказки читал самые разные, иногда я сам их для детей придумывал», - рассказал Дмитрий Азаров, - Дома у меня живет замечательный кот Степан. Он был в сложной ситуации: прежние хозяева не могли его держать у себя из-за аллергии. И я его забрал».

Кристина Козлова, которая ставит перед собой большие цели в легкой атлетике, спросила у Губернатора, что надо сделать для достижения успехов в спорте. «Много тренироваться, никогда не сдаваться и слушаться своего тренера», - ответил Глава региона, также рассказавший, что в свое время, когда он занимался баскетболом, он проводил по 2-3 тренировки в день, причем на утреннюю приходилось просыпаться в 5 утра.

В завершении встречи Дмитрий Азаров вручил детям подарки, о которых они просили в своих письмах Деду Морозу в рамках акции «Елка желаний». «Друзья мои, с наступающим вас Новым годом. Желаю вам и вашим близким здоровья, успешной учебы, радости от того, что происходит с вами и вашими друзьями, близкими. Желаю хороших отметок, хорошего завершения учебного года, отдыха, расти умными, красивыми, замечательными детьми», - пожелал ребятам Дмитрий Азаров.

«Желаем Вам счастья, успехов в работе, чтобы все было в жизни хорошо!», - пожелали дети Главе региона, вручив ему свои подарки – новогодние поделки, набор ёлочных игрушек и рисунок.

«Мы в восторге, ребенок счастлив! Для нас это настоящая сказка, праздник. Такая торжественная встреча, в такой обстановке. Егор давно мечтал о балалайке, и он очень рад, что сегодня ему от Деда Мороза такой подарок передали, мечта сбылась», - рассказала Екатерина Глушкова, мама Егора.

«Рада, что получила «Красную книгу России». Давно ее хотела. Очень счастлива!, - поделилась впечатлениями после встречи Кристина Козлова, - Дмитрий Игоревич мне понравился. Он добрый, очень внимательный и вежливый».

 

Фото:   правительство СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Мероприятия

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