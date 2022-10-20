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Дмитрий Азаров возглавил оперативный штаб Самарской области в соответствии с Указами Президента

20 октября 2022 11:53
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Дмитрий Азаров возглавил оперативный штаб Самарской области в соответствии с Указами Президента

В четверг, 20 октября, состоялось первое заседание оперативного штаба, созданного в Самарской области в соответствии с Указами Президента России Владимира Путина. Его работу возглавил Губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, Глава государства во время заседания Совета безопасности поручил главам субъектов страны – в зависимости от ситуации, положения дел и объема предпринимаемых мер – создать штабы для оперативного реагирования и принятия дополнительных мер по антитеррористической защищенности территорий.

«Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции. Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю Правительству, Министерству обороны, другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие», – заявил накануне Владимир Путин.

Уже сегодня утром в Самарской области проведено первое заседание оперативного штаба. «Президентом, Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным был принят ряд решений, закрепленных в Указах Президента от 19 октября. В соответствии с документами регионы делятся на четыре уровня готовности в зависимости от ситуации, степени возможных угроз. Самарская область входит в перечень тех регионов, где вводится уровень базовой готовности. В этой связи мы с вами обязаны принять целый ряд решений и мер, – заявил Дмитрий Азаров. – Для координации всех действий по оперативному межведомственному взаимодействию Президентом поручено создать оперативный штаб. Решение принято. Я благодарю присутствующих коллег из федеральных органов за быстрое согласование проекта документа – Постановление о создании штаба подписано».

Губернатор подчеркнул, что ключевая задача оперативного штаба состоит в том, чтобы обеспечить четкую, слаженную работу органов региональной, муниципальной власти, территориальных органов силовых структур: Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Росгвардии, МЧС и ФСБ. «Коллеги, опыт такой штабной работы у нас есть: и в период коронавирусных ограничений, и повышенной готовности и мобилизации. Я уверен, что накопленный опыт предыдущего периода мы сможем успешно применить и в этой особой обстановке», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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