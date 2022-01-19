Дмитрий Азаров: важно прислушаться к каждому

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Такую задачу перед депутатским корпусом «Единой России» поставил Секретарь Самарского регионального отделения Партии "Единая Россия", глава региона Дмитрий Азаров на расширенном заседании Регионального Совета представителей депутатских объединений «Единой России». Он уверен, что именно так партия станет настоящей «точкой сборки» для общественных объединений и активных граждан.

Народную программу, с которой на парламентских выборах шла «Единая Россия», писали сами жители. Только в Самарской области 205 тысяч человек внесли 340 тысяч предложений. Региональный совет думских фракций партии уже подводит первые итоги реализации народных наказов и планирует, как дальше воплощать в жизнь потребности граждан.

Дмитрий Азаров призвал партийцев на встречах с жителями региона донести до людей, что уже сделано и что планируется делать дальше для развития территорий. Именно Народная Программа партии позволила выстроить системную работу «на результат», уверен он. Но авторитет партии будет зависеть не только от командной работы партийцев региона, но и от личного вклада каждого единоросса.

«Мы сформировали программу развития, дополнили и долгосрочную стратегию развития, и социально-экономического развития нашего региона. Крайне важно то, что мы ответственны за каждое взятое на себя обязательство. Это - авторитет партии, но это и авторитет каждого из вас», - напомнил Секретарь. Он подчеркнул, что нацпроекты, инициированные Президентом, дополненные идеями партии «Единая Россия», и экономический задел региона дают возможности реализовывать проекты масштабные, значимые для всей страны, и проекты небольшие, локальные, но значимые для конкретных жителей конкретного посёлка, конкретной улицы и конкретного двора.

Воплощают в жизнь народную программу совместными усилиями всех уровней и ветвей власти, а главное, при участии самих жителей. Также единороссы намерены вести усиленный контроль, для этого к каждому объекту намереваются прикрепить депутата.

«Мы должны чётко проконтролировать от момента проведения торгов до заключения контрактов и сдачу в эксплуатацию, чтобы своевременно на территории Самарской области реализовывались эти проекты», - считает руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Александр Живайкин.

Секретарь Самарского реготделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров призвал партийцев мобилизоваться в связи с возможной новой волной коронавируса. Новый штамм «Омикрон» - это новый вызов для всего общества. Только объединив усилия, мы сможем добиться победы над любой инфекцией, считает Секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия Дмитрий Азаров. Особая роль – у волонтеров акции «Мы вместе».

Дмитрий Азаров уверен, что основные усилия единороссов всех уровней должны быть направлены на поддержку медработников и помощь первичному звену здравоохранения: «Мы с вами за это время научились помогать, поддерживать и заботиться о лечебных учреждениях, госпиталях и трудовых коллективах этих больниц. Вот давайте вместе отработает механизм помощи и поддержки трудовых коллективов поликлиник, всему первичному звену».

«Вы- тот самый камертон, вы - нерв политической жизни в стране, двигатель общественного переустройства и масштабных преобразований», - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к депутатам «Единой России» всех уровней – на встрече присутствовали представители депутатских объединений со всего региона.

Этот год для самарских единороссов - особенный. 22 февраля 2022 года Самарское региональное отделение Партии «Единая Россия» отмечает 20 лет со дня основания. С чем реготделение подходит к этому знаковому событию, обсудили на заседании Регионального Совета представителей думских фракций.

Дальнейшее развитие и перспективы Самарского отделения «Единой России» будут связаны с перезагрузкой деятельности регионального и местных отделений партии в рамках переформатирования деятельности всей партии.

Акцент будет сделан на жесткую привязку к территории нахождения депутатов, местных отделений, а самое главное - на реальные результаты работы всех проектов партии «на земле» - и социальных, и партийных – в разрезе каждой «первички». Весомая роль в этом «заземлении» отводится первичным отделения партии и Совету первичных отделений.

Выводы о деятельности того или иного местного отделения партии, а значит, и секретарей местных отделений «Единой России», депутатского корпуса, членов Регионального политического совета, будут представлены в рамках партийной Отчетно-выборной конференции в феврале.