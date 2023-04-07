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Дмитрий Азаров: "Сегодня уроки истории – это живая реальность, которая разворачивается на наших глазах"

7 апреля 2023 15:49
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Глава региона отметил, что сегодня, когда наши солдаты сражаются против неонацистов в ходе СВО, День Победы приобретает особый смысл.

7 апреля в Самаре проходит расширенное заседание областного оргкомитета "Победа" под председательством губернатора Дмитрия Азарова, сообщает sovainfo.ru.

 Заседание проходит в расширенном составе. В нем принимают участие кадровые военные, Герои России, Герои социалистического труда, заслуженные жители нашего региона, представители бизнес-сообщества, общественных организаций, парламентарии, представители СМИ. Кроме того, ведется трансляция заседания, к которой может присоединиться каждый житель региона.

"Через месяц наша страна будет отмечать 78-ю годовщину Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. День Победы – это великий праздник, дорогой сердцу каждого россиянина, потому что он касается буквально каждой семьи. Та тяжелейшая победа над фашизмом была добыта нашими родными людьми, нашими прадедами ценой лишений и огромного труда, горьких страданий и героических подвигов. Ценой жизни миллионов людей", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что сегодня, когда наши солдаты сражаются против неонацистов в ходе СВО, День Победы приобретает особый смысл. Люди еще больше понимают величие подвига наших предков.

"Тогда пришлось сражаться против всей покоренной Европы, присоединившейся к гитлеровской Германии, но наши прадеды разбили нацистов и спасли мир от фашизма. Сегодня российские войны снова сражаются против так называемого коллективного Запада. Теперь Запад воюет чужими руками, наняв в качестве орудия войны преступный украинский режим. И хотя это действительно тяжелая битва, мы все равно победим. Потому что за нами - правда, за нами - наши предки, солдаты, офицеры из Бессмертного полка, которые незримо стоят плечом к плечу с сегодняшними защитниками Родины. А еще - все мы, весь многонациональный российский народ, который нельзя победить, пока мы вместе, пока мы едины. И в этом, конечно, главный смысл Дня Победы, годовщину которого мы готовимся встретить."

Глава региона отметил, что первостепенную важность имеет поддержка и забота об инвалидах и участники ВОВ, вдовах, тружениках тыла, блокадниках, детях войны. Всех, кто вместе со страной приближал Победу в Великой Отечественной войне. Дмитрий Азаров добавил, что мы обязаны позаботиться и о героях наших дней – участниках специальной военной операции, их семьях, о раненных бойцах и семьях погибших.

"Сегодня уроки истории – это не просто страницы из учебников и кадры из кино, это живая реальность, которая разворачивается на наших глазах. И наш святой долг – донести до детей и внуков живую память о Великой Победе и смысл сражений, происходящих сегодня. Передать им чувство Родины, которое вдохновляет людей и на труд, и на ратные подвиги. Сегодня нам предстоит обсудить подготовку и проведение мероприятий в честь предстоящей 78-й годовщины Великой Победы. Давайте сделаем всё, чтобы провести эти торжества на высоком уровне, достойно памяти героев."

 

Фото: Андрей Савельев

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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