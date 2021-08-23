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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров: развитие регионов сегодня невозможно без опыта и энергии «Единой России»

23 августа 2021 11:57
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Дмитрий Азаров: развитие регионов сегодня невозможно без опыта и энергии «Единой России»

«Инициативы, выдвинутые «Единой Россией», в очередной раз нашли поддержку президента нашей страны — Владимир Путин пожелал партии большинства сохранить свои позиции по итогам предстоящих выборах.  

Убежден, что развитие регионов сегодня невозможно без опыта и энергии партии, которая взяла на себя ответственность за масштабные проекты и социальную стабильность в стране. Напомню, в период пандемии именно активисты «Единой России» организовали деятельность волонтерских центров, которая продолжается до этого дня. Депутаты от партии стали инициаторами непростых решений, инициировали десятки законов, которые поддержали экономику страны и людей. И люди доверяют партии, которая не боится трудностей и всегда действует профессионально. 

В Самарской области партию представляют опытные политики, умеющие принимать взвешенные и обоснованные решения. Депутаты Государственной Думы от «Единой России» поддерживают наши инициативы и помогают привлекать федеральные деньги для развития региона. При поддержке партии в области реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты — в том числе и такие, как строительство моста через Волгу, пользующиеся особым вниманием на самом высоком уровне. 

На уровне региона приняты десятки социальных инициатив – в том числе, о возврате льгот ветеранам и труженикам тыла, о выплатах из регионального бюджета ветеранам Великой Отечественной Войны к 9 мая и многие другие. Партия поддержала введение в регионе выплат для выпускников школ, которые выберут местные учебные заведения для получения высшего и специального образования: каждый из них получит по 10 000 рублей. Сегодня в Самарской области действуют более 30 разнообразных мер помощи, которыми могут воспользоваться семьи с детьми. 

Чтобы и дальше принимать важные решения и реализовывать наши планы для развития региона и страны, нам, конечно, важно сохранять это политическое партнерство», - прокомментировал встречу Президента России Владимира Путина с лидерами федерального партийного списка губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения «Единой России»  Дмитрий Азаров.

Напомним, по предложению Президента на Съезде «Единой России» в июне в первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Теги: «Единая Россия» Дмитрий Азаров

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