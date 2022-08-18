Дмитрий Азаров провел заседание координационного совета по обеспечению правопорядка

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории губернии. Члены Правительства, главы муниципалитетов, руководители контрольно-надзорных органов и общественных организаций обсудили вопрос профилактики и пресечения правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Одной из главных задач в этой сфере остается работа над уменьшением задолженности предприятий ЖКХ перед энергоснабжающими организациями. Во всех 37 муниципальных образованиях региона созданы межведомственные комиссии по рассмотрению вопроса погашения задолженности предприятиям, оказывающим коммунальные услуги. Активная работа ведется главами муниципалитетов совместно с правоохранительными органами, проводятся конфликтные комиссии с участием должников.

«От своевременности оплаты коммунальных услуг во многом зависит и подготовка к зиме, и устойчивость всей отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Неоднократно с главами муниципалитетов обсуждали, что обеспечение этой деятельности - это в первую очередь их задача. Знаю это не понаслышке, сам руководил городом, и мы добивались не только ритмичной платы текущих платежей, но и взыскания задолженности от злостных неплательщиков», - подчеркнул Губернатор.

Министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов доложил, что есть районы, где работа по взысканию просроченной задолженности выстроена системно и эффективно, например, в Красноярском, Сергиевском, Похвистневском районах. Среди отстающих муниципальных образований, где местные власти этому вопросу уделяют недостаточно внимания, глава министерства назвал Красноармейский и ряд других районов.

«Там, где глава района полностью погружен в ситуацию, может работать с населением, с ресурсоснабжающими организациями, там мы видим положительную тенденцию», - прокомментировал Александр Мордвинов.

«Необходимость своевременно исполнять долговые обязательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства - это ответственность каждого собственника или нанимателя жилья. При этом если человек находится в сложной жизненной ситуации, есть меры социальной поддержки - 35 млрд рублей мы направляем на поддержку тем, кто действительно нуждается, помогаем, в том числе с оплатой жилищно-коммунальных услуг. А если человек не принадлежит к этой категории, значит, он недобросовестно относится к своим обязательствам по оплате предоставленных услуг. В этом случае должны приниматься справедливые меры», - отметил Глава региона.

Еще один вопрос, который рассмотрели на совещании - деятельность управляющих компаний, которые не выполняют обязательства по надлежащему содержанию, ремонту общедомового имущества, допускают другие нарушения. На предупреждение, выявление, пресечение и профилактику нарушений жилищного законодательства, в том числе по защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг направлена деятельность государственной жилищной инспекции Самарской области.

Глава ГЖИ Виктория Каткова сообщила, что в рамках антикризисных мер, снижающих административную нагрузку на бизнес в условиях введенных ограничений, частично приостановлено проведение контрольно-надзорных мероприятий. Акцент в работе инспекции в текущем году сместился на проведение профилактических мероприятий: информирование, меры стимулирования добросовестности, объявление предостережений, консультирование, профилактические визиты.

В первом полугодии 2022 года сотрудниками инспекции было проведено 1458 контрольно-надзорных мероприятий - на 70% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом значительно выросла доля предупреждений. За первые 6 месяцев этого года было объявлено 2442 предостережения, на 57% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Среди наиболее многочисленных выявляемых нарушений – нарушение требования законодательства о раскрытии информации, нарушение правил норм технической эксплуатации жилищного фонда, нарушение предписанных сроков выполнения необходимых работ.

«По тем фактам, где есть угроза жизни и здоровью граждан, риски причинения вреда, мы обращаемся в органы прокуратуры», - доложила Виктория Каткова.

Важность общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства в интересах жителей области отметил Игорь Косилов, член Общественной палаты Самарской области, генеральный директор саморегулируемой организации «Поволжский межрегиональный центр регулирования деятельности в сфере ЖКХ».

В саморегулируемую организацию входит около 70% управляющих компаний, работающих на территории Самарской области. И как отметила Виктория Каткова, в этих компаниях самые низкие показатели по нарушениям благодаря постоянному общественному контролю, соответственно качество предоставляемых жителям услуг выше.

Также на территории региона активно работает центр некоммерческого партнерства «ЖКХ – Контроль», который возглавляет Виктор Часовских.

Глава региона предложил использовать профессиональные компетенции и наработки этих организаций в работе по выявлению недобросовестных управляющих компаний и поручил профильным органам исполнительной власти совместно с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области обеспечить повышение эффективности общественного контроля за соблюдением законодательства в сфере ЖКХ.

«Вопросы жилищно-коммунального хозяйства касаются абсолютно всех жителей. Работа по профилактике и пресечению правонарушений в этой сфере - это полномочия местной власти, и такая работа должна вестись в муниципалитетах постоянно», - подчеркнул Глава региона.

Фото: СОВА