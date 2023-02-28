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Ключевым вопросом заседания стало обеспечение безопасности объектов  транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
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Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии в Самарской области

28 февраля 2023 19:29
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Ключевым вопросом заседания стало обеспечение безопасности объектов  транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

Губернатор Дмитрий Азаров провел очередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области. В нем приняли руководители министерств, муниципальных образований региона, правоохранительных органов и надзорных ведомств, наиболее значимых предприятий транспортной инфраструктуры.

Ключевым вопросом заседания стало обеспечение безопасности объектов  транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

«Этому вопросу следует уделить самое пристальное внимание. Необходимо отметить, что в 2022 году актов незаконного вмешательства, повлекших причинение вреда здоровью пассажиров, в нашем регионе не допущено — во многом благодаря значительному объему профилактической работы, проведенной на транспортных объектах», — отметил губернатор. 

Глава региона подчеркнул, что сегодня, в особый период, необходимо усилить работу по обеспечению безопасности, в том числе в сфере транспорта, профильным предприятиям требуется предпринять дополнительные меры, устранить все существующие недочеты.

«В части антитеррористической защищенности есть объекты, требующие дополнительного внимания, — сказал Дмитрий Азаров, — Мы находимся в особой ситуации, сейчас действует период базовой готовности. И мы должны предпринять все меры, чтобы именно такой, базовый режим готовности, в полной мере обеспечивал безопасность наших граждан во всех сферах».

Заместитель начальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Приволжскому федеральному округу Андрей Дорофеев доложил о ходе реализации комплекса мер по обеспечению антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры и транспортных средств в Самарской области. В частности, он подробно рассказал о результатах проверок крупнейших транспортных предприятий Самары, какие недостатки в части обеспечения безопасности выявлялись, что еще необходимо сделать.

О выполнении требований антитеррористической защищенности и дальнейших планах данной работы проинформировали руководители крупнейших транспортных предприятий Самары — МП «Самарский метрополитен им. Росовского», МП «Трамвайно-троллейбусное управление», ООО «Самара Авто Газ», АО «Евразийская корпорация автовокзалов».

Так, директор МП Самары «ТТУ» Михаил Ефремов проинформировал о работе предприятия по устранению замечаний контрольных органов. «По итогам проверки проведены мероприятия по дооборудованию транспорта видеокамерами. Для решения этого вопросам разработан график, утвержденный Администрацией Самары. В 2022 году видеокамерами было оборудовано 42 трамвая. Сейчас системами видеонаблюдения оборудовано 252 единицы подвижного состава. На этот год запланировано оснастить 20 трамваев», — сообщил Михаил Ефремов.

Губернатор поручил Главе Самары Елене Лапушкиной проработать вопрос того, как можно опережающими темпами выполнить задачу по дооснащению подвижного состава «ТТУ» видеокамерами. «Готов рассмотреть вопрос дополнительной помощи муниципалитету для ускорения этого процесса. Очевидно, здесь есть адекватная реакция руководства предприятия на выданные предписания, понимание текущей ситуации. И есть результат. Когда видна работа, люди сами работают, то мы готовы помогать», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Иная ситуация сложилось в АО «Евразийская корпорация автовокзалов».  Предприятие выступает оператором сети автовокзалов Самарской области, осуществляет организацию и обслуживание междугородних внутриобластных маршрутов, занимается межрегиональными и международными перевозками, а также управляет автовокзалом «Центральный» в Самаре. К работе АО «ЕКА» у правоохранительных, надзорных и контрольных органов на протяжении длительного времени имеются претензии, замечания не устраняются и выставляются штрафы, появляются новые предписания.

«Субъекты транспортной инфраструктуры стремятся обеспечить выполнение всех требований антитеррористической безопасности. Но есть те, где состояние ухудшается. В частности, это касается АО «Евразийская корпорация автовокзалов. И если где-то есть объективные причины, по которым пока остаются еще недостатки, по автовокзалу таких причин мы не видим», — отметил в этой связи замначальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ПФО Андрей Дорофеев.

На основании имеющихся материалов надзорными органами осуществляется проверка предприятия. Кроме того, решением комиссии зафиксировано систематическое неисполнение предписаний руководством АО «Евразийская корпорация автовокзалов». АТК совместно с правоохранительными органами будет проработан вопрос о привлечении к ответственности руководства компании за неисполнение решений антитеррористической комиссии Самарской области.

 

Фото:   Юлия Рубцова

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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