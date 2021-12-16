Я нашел ошибку
Главные новости:
«Родительские патрули» организованы в каждой школе Самарской области.
«Родительский патруль» оказывает существенную помощь сотрудникам ГИБДД СО
17 декабря в 18:00 .
Самарский театр кукол приглашает на премьеру спектакля для взрослых «Ночь перед Рождеством»
Черепахи — удивительные рептилии, они поражают воображение своим внешним видом и образом жизни.
17 декабря Самарский зоопарк приглашает на показательное кормление черепах
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский в интервью программе "Третий тайм" на телеканале "Матч Премьер" ответил на вопросы ведущего Дмитрия Дерунца.
Антон Зиньковский: Мне очень нравится футбол, в который играют "Крылья"
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 
В Красноглинском районе бывшая сотрудница почты присваивала деньги клиентов
До 1 февраля те, кто не получил QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест повторно направили в регионы
Вопрос обеспечения правопорядка и безопасности жителей региона в период новогодних праздников – один из ключевых.
Дмитрий Азаров провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба 
Предприниматель способствовал тому, что крупнейшие игроки на автомобильном рынке стали активнее инвестировать в производство более экологичных видов личного транспорта.
Financial Times назвала Илона Маска человеком года
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.57
-0.28
EUR 83.16
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба 

16 декабря 2021 20:09
171
Вопрос обеспечения правопорядка и безопасности жителей региона в период новогодних праздников – один из ключевых.

В четверг, 16 декабря, Губернатор Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области, а также антинаркотической комиссии региона. Участие в обсуждении вопросов безопасности граждан и противодействия распространению запрещенных веществ приняли руководители министерств, главы муниципальных образований, представители правоохранительных и надзорных ведомств.

Вопрос обеспечения правопорядка и безопасности жителей региона в период новогодних праздников – один из ключевых. «Мы с вами должны заблаговременно отработать системные меры безопасности в этот период в условиях пандемии. Вопросы действия тех или иных ограничений будут решать оперативно на штабах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. А мы традиционно уделим внимание профилактике и предупреждению правонарушений», – отметил Дмитрий Азаров в начале обсуждения.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев отметил: в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии. Вместе с тем, люди будут гулять на площадях, в парках и скверах в новогоднюю ночь. «По предварительным расчетам правопорядок и общественную безопасность в местах гуляний людей дополнительно будут обеспечивать около 700 сотрудников органов внутренних дел», – отметил он.

Около тысячи сотрудников в качестве дополнительной помощи планируется привлечь 6 и 7 января в период празднования Рождества, которое, по предварительной информации, пройдет в 274 храмах региона. Замначальника областного главка обратил внимание на необходимость установки рамок металлоискателей на входах храмы.

Юрий Дмитриев добавил, что в период новогодних праздников «планируется увеличение плотности нарядов в максимальном приближении к местам массового пребывания граждан, будут приняты меры по сохранности декоративных конструкций во всех населенных пунктах области и по пресечению незаконной вырубки хвойных насаждений».

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий во время заседания антитеррористической комиссии обратил внимание на необходимость повышения безопасности на транспорте. В частности, речь шла об установке камер в самарских трамваях, троллейбусах, метро и тольяттинских автобусах. «Это ключевые перевозчики, услугами которых пользуются десятки тысяч граждан, – отметил руководитель надзорного ведомства. – Перевозчики должны обеспечить безопасность граждан в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности».

Частично эта работа выполнена: только областной столице видеонаблюдением оснащено 206 вагонов трамваев, 22 новых троллейбуса, почти 200 автобусов. Тем не менее, муниципалитетам необходимо ускорить работу по установке камер.

С этим согласился Глава региона, поскольку «вопрос напрямую связан с безопасностью людей». Он также напомнил о необходимости создания инфраструктуры в рамках системы «Безопасный город». «Нам надо четко сформировать запрос от муниципалитетов на установку аппаратного комплекса, который должен работать на все направления: это дает возможность не только обеспечивать правопорядок и фиксировать правонарушения, но и наблюдать за ритмичностью общественного транспорта, состоянием дорог, уборкой территорий и так далее. Это повысит эффективность муниципального управления», – акцентировал Дмитрий Азаров, обращаясь к главам городов и районов области.

 

На заседании антинаркотической комиссии региона обсудили вопросы противодействия незаконному обороту запрещенных веществ, профилактики наркомании, лечения и реабилитации зависимых людей.

По данным министерства здравоохранения области, на 1 ноября текущего года общее число зарегистрированных наркопотребителей составило 8462 человека. Отмечается снижение на 16% числа лиц, поставленных на учет в связи с потреблением запрещенных веществ впервые в жизни.

Существенный вклад в выявление лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, вносится правоохранительными органами региона в рамках выявления административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. За 10 месяцев 2021 года сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области вывялено 4909 правонарушений в данной сфере.

Участники совещания отдельное внимание уделили вопросу оказания помощи негосударственным реабилитационным центрам в отношении тех людей, которые прошли лечение, отказались от наркотиков и сейчас нуждаются в мерах соцподдержки.

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Завершая церемонию награждения, Дмитрий Азаров отметил, что все участники сегодняшней встречи вносят огромный вклад в то, чтобы Самарская земля процветала.
16 декабря 2021, 19:27
Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям Самарской области
Завершая церемонию награждения, Дмитрий Азаров отметил, что все участники сегодняшней встречи вносят огромный вклад в то, чтобы Самарская земля процветала. Общество
212
Обращения жителей  касались развития сферы искусства, помощи многодетным семьям в трудной жизненной ситуации и защиты безнадзорных животных.
15 декабря 2021, 18:08
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
Обращения жителей  касались развития сферы искусства, помощи многодетным семьям в трудной жизненной ситуации и защиты безнадзорных животных. Общество
509
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Постоянным представителем Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадием Гатиловым.
07 декабря 2021, 20:19
Дмитрий Азаров обсудил с Постпредом РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадием Гатиловым перспективы сотрудничества региона с Организацией Объединенных Наций  
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Постоянным представителем Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в... Политика
1432
В центре внимания
Вопрос обеспечения правопорядка и безопасности жителей региона в период новогодних праздников – один из ключевых.
16 декабря 2021  20:09
Дмитрий Азаров провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба 
169
Завершая церемонию награждения, Дмитрий Азаров отметил, что все участники сегодняшней встречи вносят огромный вклад в то, чтобы Самарская земля процветала.
16 декабря 2021  19:27
Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям Самарской области
226
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
16 декабря 2021  18:17
В Правительстве СО обсудили обеспечение безопасности во время предстоящих новогодних праздников
253
Итоги развития агропромышленного комплекса региона подвели на встрече с сельхозпроизводителями губернии на новой производственной площадке завода «Пегас Агро».
16 декабря 2021  16:54
Дмитрий Азаров провел совещание по итогам развития АПК в 2021 году
202
Члены областного кабинета министров одобрили шесть законопроектов.
16 декабря 2021  16:44
Виктор Кудряшов провёл внеочередное заседание регионального Правительства
215
Весь список