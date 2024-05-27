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Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета регионов России и Узбекистана

27 мая 2024 23:02
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В ходе проведения обсуждались ключевые направления развития двусторонних российско-узбекистанских отношений.

В понедельник, 27 марта, в Ташкенте состоялось первое заседание Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан под председательством лидеров двух стран Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. В ходе проведения обсуждались ключевые направления развития двусторонних российско-узбекистанских отношений, вопросы стратегического партнерства и союзничества. Участие в диалоге приняли руководители министерств двух государств, главы регионов, представители ведущих промышленных предприятий и бизнеса. Самарскую область представлял губернатор Дмитрий Азаров.

На правах принимающей стороны работу Совета открыл Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. По его словам, государственный визит Владимира Путина в Республику стал историческим событием, открывшим новую веху в многогранном сотрудничестве. «Переговоры показали наш общий настрой и стремление расширять и укреплять полномасштабное партнерство в интересах наших стран и народов. В этом контексте мы придаем особое значение дальнейшему развитию межрегионального диалога, его наполнению новым, практическим содержанием», – подчеркнул он.

В настоящее время на уровне регионов реализуется свыше 200 совместных проектов. В ходе переговоров лидеров двух стран были установлены новые ориентиры для сотрудничества. «Выход на товарооборот в 30 миллиардов долларов в ближайшие годы и освоение инвестиций в объеме до 10 миллиардов долларов уже в следующем году, – отметил Шавкат Мирзиеев. – Я думаю, что губернаторский корпус с этим справится. Я и на переговорах в расширенном составе сказал, что, если мы не будем мешать губернаторам, а будем оказывать содействие и помогать, результат будет больше этого. Я в этом убежден, и Владимир Владимирович в этом меня абсолютно поддерживает».

Среди приоритетов межрегионального сотрудничества – увеличение товарооборота, в том числе за счет проектов кооперации и импортозамещения. Россия является ведущим инвестиционным и технологическим партнером Узбекистана. В Республике работает более 3 тысяч российских компаний. Поэтому еще одна ключевая задача – расширение масштабов промышленной кооперации.

Также, партнеры из Узбекистана нацелены на расширение сотрудничества в области сельского хозяйства, обеспечивая продовольственную безопасность обеих государств. При этом крупные сельскохозяйственные предприятия и агрокластеры заинтересованы в совместном развитии оптово-распределительных центров.

Отдельное внимание уделено совершенствованию инструментов поддержки и финансированию проектов регионов. Без внимания не остались вопросы гуманитарного и культурного сотрудничества, развития сферы туризма.

«За последние годы совместно проделана большая работа по развитию полномасштабного партнерства между Узбекистаном и Россией. Вместе с тем, следует признать, что потенциал и возможности сотрудничества регионов не задействован даже на половину, – считает Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. – Если мы будем каждый год реализовывать все, что намечаем, я думаю, результат будет очень большой и весомый. Нужны более активные усилия обеих сторон, более серьезная совместная работа, нацеленная на достижение конкретных результатов».

Президент Владимир Путин отметил, что регионы играют ключевую роль в упрочении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, вносят весомый вклад в развитие всего комплекса отношений. На сегодняшний день 78 субъектов России осуществляют взаимовыгодное партнерство с узбекскими областями, в числе которых – Самарская область. «Именно благодаря таким прямым контактам, активным и инициативным совместным усилиям регионов и властей, управленческих команд регионов, деловых кругов сотрудничество России и Узбекистана наполняется конкретным содержанием, вовлекает все больше участников», – считает Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что двусторонний товарооборот уверенно растет. В прошлом году он увеличился почти до 10 миллиардов долларов. Стремительными темпами развивается электронная коммерция. «Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, совместно создается специальный инвестфонд общим объемом в 500 миллионов долларов. Российская сторона готова внести свою долю, а наша доля составляет 400 миллионов долларов. Средства выделены и подготовлены. Сейчас остались только технические детали. В ближайшие дни это будет доработано. Это средства, которые будут направлены в самые разные сферы реального сектора экономики Республики, – заявил Владимир Путин. – У российско-узбекистанского межрегионального сотрудничества и взаимодействия самые широкие и многообещающие перспективы. Мы же с Президентом Узбекистана будем поддерживать ваши конструктивные инициативы и новые совместные проекты».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на полях Совета провел ряд переговоров с хокимами областей Узбекистана, во время которых обсуждались новые и перспективные направления сотрудничества в различных сферах экономики – от высоких технологий до туризма.

«Совет регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан будет действовать на постоянной основе, а не от форума к форуму. А значит мы вместе будем находить решения по взаимовыгодному сотрудничеству, по реализации новых проектов, по разрешению задач, которые ставят перед нами жители наших регионов, конечно, задачи, которые определяют лидеры наших государств. В рамках Совета качество взаимодействия, регулярность встреч и бизнес-контактов, гуманитарных контактов должно резко возрасти. Мы на это нацелены», – подчеркнул губернатор.

Руководитель региона добавил: уже достигнуты предварительные договоренности об июньском визите делегации Ферганской области в Самарскую. Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что бизнес-миссии будут проходить на постоянной основе, что позволит не только укрепить, но и расширить сотрудничество с Узбекистаном.

«Хочу отдельно отметить, сегодня это было заметно всем, насколько партнерские, дружеские отношения выстроены между лидерами наших государств. Президент очень четко определил задачи в сфере развития торговли, промышленности, инвестиционной политики, образования, культурного обмена. Теперь нам предстоит со многими регионами Узбекистана эти задачи описать в соглашениях, утвердить в планах, самое главное – выполнять, – подчеркнул Дмитрий Азаров по итогам заседания Совета. – Постараемся сделать это так, чтобы сотрудничество между Россией и Узбекистаном действительно развивалось опережающими темпами, а Самарская область, как и всегда, внесет достойный вклад в расширение этого сотрудничества. Сегодня назывались некоторые цифры по торговому обороту между регионами Российской Федерации и Узбекистана и хочу сказать, что они у нас одни из лучших в стране».

 

Фото: kremlin.ru/СОВА

Теги: Дмитрий Азаров

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