Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам

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В четверг, 21 декабря, губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Культура" принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое в режиме видеосвязи провел Президент Российской Федерации Владимир Путин.

На заседании Совета глава государства предложил расширить горизонт планирования национальных проектов до 2036 года, определить параметры развития, соответствующие возросшим возможностям страны и текущим запросам общества.

Владимир Путин отметил, что нынешний потенциал позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны.

- Российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям. Наши компании сохранили ритмичную работу, укрепили логистику, заменили ряд иностранных материалов, комплектующих в том числе, на отечественные аналоги, на продукцию российских предприятий, - заявил Владимир Путин.

Глава государства рассказал, что за январь-октябрь текущего года обрабатывающая промышленность выросла на 7,4%, а инвестиции за три квартала прибавили 10%, то есть дали перспективу развития. В обрабатывающей промышленности приток капиталовложений еще выше: за январь-сентябрь – 12,2%.

В Самарской области валовой региональный продукт по итогам года составит более 105% – 2,514 трлн рублей. Индекс промышленного производства уже превышает 108%. Инвестиции в основной капитал за девять месяцев – 303,6 млрд рублей, по итогам года прогнозируется около 500 млрд рублей инвестиций.

По словам главы государства, сегодня в России сложились уникальные рыночные возможности для открытия современных производств и модернизации действующих предприятий, для создания новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест.

В Самарской области также развиваются новые производства – только в этом году было открыто 17. Причем в самых разных отраслях. Это и завод по переработке масличных культур, и установка гранулирования и выпарки нитрата аммония, и площадка по производству воздуховодов и систем вентиляции, и центр конструкторских разработок.

Владимир Путин обозначил безусловный приоритет - развитие ключевых транспортных коридоров: "Север - Юг", железнодорожных магистралей в Восточном и Азово-Черноморском направлениях.

- Эти масштабные проекты обеспечат мощный позитивный эффект для нашей экономики, для нашей страны в целом, для наших граждан. Сформируют огромное пространство для долгосрочного роста отраслей и регионов, для многих предприятий, трудовых коллективов, которые заняты в сфере транспорта, строительства, в смежных секторах. Это даст хороший эффект для всех, - сказал глава государства.

Самарская область уже активно встроена в транспортный коридор "Север - "Юг". Увеличению логистических возможностей региона будет способствовать запуск движения в 2024 году в обход Тольятти - это 100 километров федеральной трассы и мост через Волгу. Также правительство региона развивает проект по созданию федерального портово-логистического хаба на территории области.

Президент в ходе совещания затронул тему инфраструктурного развития на уровне регионов. Как отметил глава государства, на 1 декабря в нормативное состояние приведено 83% дорожной сети в крупнейших городских агломерациях.

- Рассчитываю, что уже в следующем году мы выйдем на целевой показатель: 85% дорог в крупнейших агломерациях должны быть в нормативном состоянии. Это высокая планка, но вполне реалистичная для достижения.

В Самарской области общая сумма финансирования по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на 2024 год превысит 9 млрд рублей. По итогам года предполагается довести уровень нормативного состояния дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации до 85%.

Глава государства также отметил, что все планы в развитии инфраструктуры, социальной сферы, в поддержке демографии предельно реалистичны. Они опираются на экономические возможности страны, индустриальный рост. Но необходимо обязательно закрепить позитивную динамику инвестиций, экономики в целом, обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением по широкой группе товаров.

Владимир Путин поручил оперативно создать единый федеральный статус многодетной семьи, который унифицировал бы меры поддержки и другие вопросы.

- Наступающий год объявлен в России Годом семьи. Прошу коллег из Правительства, из регионов самым внимательным образом проработать меры, направленные на защиту материнства и детства, на укрепление семейных ценностей, - отметил Президент РФ.

Напомним, что в бюджете Самарской области на следующий год дополнительно предусмотрено почти 15 млрд рублей на поддержку семей с детьми. Общий объем финансирования по этому направлению - рекордные 50 млрд рублей.

- Мы сделаем все для того, чтобы семьи Самарской области эту поддержку чувствовали. И чувствовали уверенность в завтрашнем дне, гордость за свою страну, ее достижения и заботу о каждом гражданине. Важно знать, что все мы преодолеем. Безусловно, у нашей страны, а значит, у каждой семьи - светлое и успешное будущее, - отметил накануне в прямом эфире губернатор Дмитрий Азаров.

На заседании Президент сообщил, что в этом году удалось сохранить финансирование, предусмотренное на нацпроекты. Тем не менее горизонт планирования следует расширить до 2036 года.

- В следующем году действующие национальные проекты, сформированные в 2018 году, завершаются. А значит, нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года. Поставить задачи, определить целевые параметры развития, которые соответствуют и нашим возросшим возможностям, и более высоким запросам общества, это естественно. И конечно, нужно подготовить и своевременно запустить обновленные национальные проекты.

Губернатор Дмитрий Азаров не раз подчеркивал, что национальные проекты, которые реализуются по решению главы государства, служат хорошим подспорьем для развития не только Самарской области, но и всей страны в целом. Благодаря им видны изменения в сферах здравоохранения, образования, спорта, культуры, благоустройства.

Например, за время реализации нацпроекта "Здравоохранение" в Самарской области был введен в эксплуатацию 151 новый объект. В их числе - госпитали, больницы, офисы врачей общей практики, ФАПы. И до конца 2023 года откроется еще одна поликлиника.

Положительные изменения происходят не только в сфере здравоохранения, но и в образовании. За время реализации нацпроектов построено 13 новых школ на 12,6 тысячи мест, создано 56 детских садов на 15 тысяч человек, отремонтировано 586 зданий образовательных учреждений. Сейчас ведется масштабная работа по созданию международного межвузовского студенческого кампуса IT-направления. И запланировано строительство еще пяти новых школ.

Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" преображаются города и села Самарской области. Благоустроено 790 общественных пространств и 1586 дворов, реализовано 14 проектов-победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Источник: СОВА

Фото: kremlin.ru/СОВА