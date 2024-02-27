Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарской Губернской Думы

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Во вторник, 27 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в очередном пленарном заседании Самарской Губернской Думы. На нем были утверждены важнейшие поправки в областной бюджет, предложенные главой региона и депутатским корпусом. Приняты решения о выделении дополнительных средств на социальную поддержку жителей губернии и развитие социальной сферы, обеспечение жильем детей-сирот, поддержку участников СВО и их семей, повышение зарплат отдельным категориям бюджетников, реализацию важнейших инфраструктурных проектов.

Изменения в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», направленные на дополнительную социальную поддержку граждан, предусматривают выделение 3,5 млрд рублей на повышение заработных плат, а также поощрение отдельных категорий «бюджетников» за высокие достигнутые результаты работы. Это сотрудники сферы образования, культуры, спорта, социального обслуживания населения, учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС.

«Есть результаты по итогам прошлого года и, конечно, люди заслуживают не только слов нашей благодарности, но и премиальных выплат. Результаты совершенно очевидные, которые были отмечены, в том числе, на федеральном уровне», — сказал Дмитрий Азаров.

На улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в Самарской области будет направлено 1 млрд 653,7 млн рублей. Из них более 1 млрд рублей будет направлено на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

«Мы с вами ведем эту работу на протяжении последних лет. Удалось добиться изменения ситуации, когда у нас очередь сокращается. Отдельно отмечу здесь активную работу по данному вопросу депутатского корпуса и прокуратуры Самарской области, — подчеркнул губернатор. — Нам, конечно, этот тренд надо поддерживать. Как мы с вами договаривались, появляется возможность, мы будем постоянно на это направление, обеспечение жильем детей-сирот, средства выделять. Так и сейчас поступаем при рассмотрении поправок в бюджет».

Также предусмотрены дополнительные 294 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 256 млн рублей на предоставление «жилищных сертификатов» многодетным семьям.

На проведение капитального ремонта, ремонта и оснащение объектов здравоохранения, образования, спорта и социального обслуживания населения из областного бюджета будет дополнительно выделено 504 млн рублей. Для обеспечения организации регулярных перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, в том числе на садово-дачные массивы, предусмотрено 706 млн рублей.

«Вопросы по ремонту объектов, по транспорту, ставились, в том числе, депутатским корпусом губернской думы. Коллеги, совместная работа и сегодня такие поправки вносим», — отметил глава региона.

На 5,2 млрд рублей в 2024 году увеличивается объем средств на расходы дорожного фонда Самарской области. «Это направление работы сохранится для нас как приоритетное», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Предусмотрены средства на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, заключающим контракт на прохождение военной службы в 2024 году.

«Продолжаем заботиться о защитниках Отечества. Крайне важно нам поддержать людей, которые подставляют плечо нашим товарищам, и с оружием в руках защищают мир и мирное небо над нашей Самарской областью», — сказал Дмитрий Азаров.

Принято решение по предоставлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям сотрудников органов внутренних дел и федеральной службы национальной гвардии РФ по Самарской области.

«Это целый ряд категорий, так называемый младший начальствующий состав, люди, которые в первую очередь отвечают за безопасность на улицах наших городов и сел. Там есть сложности, кадровая неукомплектованность. Поэтому из регионального бюджета этим службам МВД и Росгвардии плечо подставим, предусматриваем значительные средства»,- отметил губернатор.

Кроме того, дополнительные средства предусмотрены в сфере сельского хозяйства, культуры и спорта, общественным объединениям ветеранов и инвалидов, социально ориентированным НКО.

«Таким образом, социальная направленность областного бюджета значительно усилена», — подчеркнул глава региона.

По итогам голосования депутаты губернской думы единогласно поддержали изменения в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». После голосования губернатор подписал соответствующий закон.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что в дальнейшем все депутаты губдумы, как и прежде, будут действовать системно, скоординировано, эффективно, с полным пониманием ответственности за результаты совместной работы.

Один из вопросов, который обсуждался на губдуме, – возвращение в государственную собственность ряда объектов на территории региона, ранее перешедших в частные руки. По словам губернатора Дмитрия Азарова, такая работа активно ведется. Сейчас в проработке находятся участки на территории Самары и Тольятти, в том числе в зелёной зоне.

«Хочу вам сообщить, что мы пионерский лагерь «Костер», грамотно выстроив юридическую работу, возвращаем фактически в государственную собственность. Мы планируем масштабную модернизацию лагеря, сделать его настоящим центром военно-патриотического воспитания молодежи, — отметил Дмитрий Азаров. — Коллеги, целый ряд вопросов здесь в проработке, они требуют системной внимательной работы».

В ходе заседания Самарской губернской думы рассматривался вопрос, касающийся ограничения продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

С 1 апреля 2024 года в силу выступает Федеральный закон, который предоставляет субъектам РФ право устанавливать региональные ограничения продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Указанные полномочия позволяют регионам вводить ограничения продажи в объектах общественного питания алкогольной продукции и могут стать одним из инструментов борьбы с так называемыми «наливайками». Глава региона Дмитрий Азаров обратился к депутатам с предложением детально проработать вопрос установления таких ограничений.

«Мы этим вопросом с вами занимались, и даже держали позицию, когда на федеральном уровне законодательство смягчили, а мы ее выдержали. Потом, — наверное, уникальный случай, — федеральное законодательство было приведено в соответствии с региональным, в Самарской области, — сказал губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к депутатам. — Жалоб здесь много по каждому практически депутатскому округу. Напомню, что такие точки зачастую являются каналом продажи контрафактного алкоголя, что наносит ущерб и законным производителям продукции».

Губернатор предложил депутатскому корпусу в течение двух недель детально проработать вопрос и подготовить предложения по введению региональных ограничений розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

«Прошу подойти к этому взвешенно, всесторонне. Посмотреть и вопросы безопасности, спокойствия людей, их жалобы, экономику, рабочие места. Давайте все соотнесем. Есть над чем подумать, — отметил Дмитрий Азаров. — Конечно, жалоб здесь большое количество. Считаю, что такие решения нам нужно подготовить и реализовать на территории нашего региона».

В ходе заседания губдумы было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Дмитрия Холина и согласовании его кандидатуры на должность вице-губернатора — руководителя Администрации Губернатора Самарской области.

Дмитрий Холин — уроженец Самары, практически вся его трудовая деятельность, служебная карьера связана с Самарской областью.

С 2004 года Дмитрий Холин работал на руководящих должностях в Администрации Губернатора Самарской области, с 2018 по 2020 годы — глава Жигулевска. С 2020 по 2021 годы был руководителем исполкома Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». С 2021 года — депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по регламенту. В сентябре 2022 года Дмитрий Холин, несмотря на депутатский статус, отправился на СВО защищать Отечество.

«Не думаю, что вам нужно представлять Дмитрия Владимировича, он вам всем хорошо известен, поработав на разных должностях. Конечно, он отдельно проявил себя в работе губернской думы как активный депутат, председатель комитета, — сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к депутат губдумы. — Самое главное – это решение Дмитрия Владимировича в период мобилизации, несмотря на наличие депутатского статуса, встать в строй на защиту нашей Родины. Это вызывает искреннее уважение. Вы знаете, что он награжден Орденом Мужества. В тот момент, когда малой Родине потребовалась помощь Дмитрия Владимировича, он откликнулся. У нас с ним были непростые разговоры на эту тему, потому что его готовность к дальнейшему несению службы на передовой была абсолютная. Но сейчас он нужен здесь, на своей малой Родине».

Дмитрий Холин поблагодарил губернатора и депутатов губдумы за оказанное доверие. «Благодарю вас всех за тот этап, который мы с вами прошли вместе. Несмотря на полуторагодичное отсутствие, ощущение единства и близости со всеми оставалось, — сказал Дмитрий Холин парламентариям. — Завершение одного этапа означает продолжение следующего: именно совместная работа во имя Победы, мира и созидания. В добрый путь под руководством Президента и нашего губернатора».

Фото: пресс-служба правительства СО