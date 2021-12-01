Дмитрий Азаров принял участие в совещании глав регионов ПФО, которое провел Игорь Комаров

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1 декабря 2021 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с высшими должностными лицами регионов округа, основной темой которого стала реализация проекта по внедрению аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Во встрече принимали участие временно исполняющий обязанности Министра МЧС России Александр Чуприян, представители Совета главных конструкторов АПК «Безопасный город». Интересы Самарской области на совещании представляли Губернатор Дмитрий Азаров и Главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин.

Участники обсудили широкий круг вопросов, в том числе построение комплексной системы технических средств, способной спрогнозировать чрезвычайные ситуации, обеспечить безопасность людей и нормальное функционирование объектов инфраструктуры на территории регионов страны.

Открывая совещание, полномочный представитель отметил, что согласно поручению Президента РФ Владимира Путина, в рамках реализации АПК «Безопасный город» проделана значительная работа нормативно-правового и организационного характера на федеральном и региональном уровнях: «На основе действующего законодательства и рекомендаций Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием АПК «Безопасный город», системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» и Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» во всех субъектах Федерации округа организовано последовательное формирование регионального законодательства, направленного на реализацию проекта».

На региональном уровне в каждом субъекте ПФО утверждены нормативные акты и планы по построению и развитию АПК «Безопасный город»; созданы аналогичные Межведомственные рабочие группы; в целях финансирования мероприятий в 7 субъектах ПФО приняты отдельные региональные подпрограммы по построению АПК «Безопасный город». Всего, в 14 субъектах округа определены 123 пилотных муниципальных образования по созданию и внедрению АПК «Безопасный город».

Игорь Комаров обратил внимание коллег, что по оценке специалистов в ПФО лидером в построении АПК «Безопасный город» в соответствии с нормативными требованиями является Нижегородская область, принявшая его в текущем году в промышленную эксплуатацию в 4-х пилотных муниципальных районах и городских округах, включая Нижний Новгород.

Александр Чуприян отметил, что несмотря на отдельные достижения, «в целом считаем, что работа субъектов Приволжского федерального округа по построению АПК «Безопасный город» и взаимодействие с федеральным центром требует некоторой активизации». «В 2021 году МЧС России с субъектами Приволжского округа проведен ряд совместных мероприятий – стратегические сессии в рамках Конференций, рабочие встречи и совещания, практические выезды для оказания методической помощи. На 2022 год запланирована большая работа, от регионов мы ожидаем высокой активности и взаимодействия с федеральным центром. Рассчитываем, что результатом такой совместной работы должен стать переход к практическим мероприятиям с учетом разрабатываемых федеральных стандартов», — рассказал временно исполняющий обязанности Министра МЧС России.

По мнению Александра Чуприяна и Игоря Комарова, ключевыми факторами, ограничивающими темпы построения «Безопасного города» и его ввода в эксплуатацию являются отсутствие достаточной нормативной базы; необходимость стандартизации и централизации технических и организационных аспектов; недостаточность средств регионов и муниципальных образований на эти цели.

В настоящее время МЧС России с Государственной корпорацией «Ростех» заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструктивной работы «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений АПК «Безопасный город» с требуемым нормативно-правовым и методическим обеспечением». В связи с этим полномочный представитель поставил главам регионов задачи активизировать работу по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в том числе рассмотреть различные варианты привлечения инвестиций для реализации проекта.