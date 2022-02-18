Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцам расскажут об экскурсоводах в зоопарке
Самарцам расскажут об экскурсоводах в зоопарке
Минобороны Великобритании опубликовало так называемую «карту вторжения» России на Украину
Минобороны Великобритании опубликовало так называемую «карту вторжения» России на Украину
Около 10 тысяч клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отказались от бумажных квитанций
Около 10 тысяч клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отказались от бумажных квитанций
Начальник Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте поздравил коллег с праздником
Начальник Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте поздравил коллег с праздником
Дмитрий Азаров предложил Алексею Веселову занять пост министра лесного хозяйства региона
Дмитрий Азаров предложил Алексею Веселову занять пост министра лесного хозяйства региона
В Самаре эвакуировали ТЦ «Аврора Молл» из-за сообщения о бомбе
В Самаре эвакуировали ТЦ «Аврора Молл» из-за сообщения о бомбе
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли
«Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, а у меня нет», — заявила Трусова.
Россиянка Александра Трусова расстроилась из-за серебра на Олимпиаде
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.75
0.74
EUR 86.13
0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров предложил Алексею Веселову занять пост министра лесного хозяйства региона

18 февраля 2022 09:28
111
Дмитрий Азаров предложил Алексею Веселову занять пост министра лесного хозяйства региона

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время личной встречи предложил Главе Сергиевского района Алексею Веселову занять пост министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона.

«Вы на протяжении не одного года успешно справлялись со своими обязанностями на посту главы муниципального образования, заслужено пользуясь уважением и доверием жителей Сергиевского района. Неоднократно отмечал вашу активную позицию по реализации национальных проектов, программы «Комплексное развитие сельских территорий». Видно, что всегда все делалось по-хозяйски: вместе с людьми сначала выявлялась проблематика, заранее готовилась проектная документация, на основании обращений граждан четко понимали и выстраивали перспективу развития района», – оценил работу Алексея Веселова Дмитрий Азаров.

Напомним, Алексей Веселов возглавлял Сергиевский район с 2013 года. «Развитие района – это командная работа, которая отмечалась и мной, и Правительством региона, что и привело к такому предложению поработать уже на региональном уровне, решая целый ряд важных задач для всех территорий области. Связь с Сергиевским районом, уверен, утрачивать не будете», – отметил Губернатор и предложил Алексею Веселову занять пост министра.

«Спасибо за доверие. Буду прикладывать все усилия для того, чтобы его оправдать», – ответил Алексей Веселов.

Уже со следующей недели он приступит к работе в должности министра лесного хозяйства региона. «Уверен, ваш опыт пригодится в Правительстве Самарской области», – подчеркнул Губернатор.

В свою очередь, Александр Ларионов, который возглавлял минлесхоз региона с 2012 года, займет пост председателя Самарской областной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания. Глава региона поблагодарил Александра Ларионова за работу, отметил, что он успешно решал задачи, стоящие перед отраслью, и пожелал успехов на новом месте.

Теги: Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре открылось мультиформатное пространство, которое станет штабом и площадкой для обмена идеями бойцов самарских студотрядов.
17 февраля 2022, 20:46
Дмитрий Азаров встретился с бойцами регионального штаба студенческих отрядов
В Самаре открылось мультиформатное пространство, которое станет штабом и площадкой для обмена идеями бойцов самарских студотрядов. Образование
416
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
17 февраля 2022, 11:11
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
С 7 по 16 февраля НОЦ проводил Международную неделю науки «Сила инженерии», посвященную Дню российской науки. Общество
348
Дмитрий Азаров поручил разработать дополнительные меры привлечения на ярмарки Самарской области местных производителей
16 февраля 2022, 11:27
Дмитрий Азаров поручил разработать дополнительные меры привлечения на ярмарки Самарской области местных производителей
Эта тема особенно актуальна в преддверии весеннего сезона, когда нередко наблюдаются колебания цен на продовольственные товары. Экономика
1449
В центре внимания
Дмитрий Азаров в Самарской поликлинике №15 провел совещание по вопросам организации помощи пациентам с коронавирусом и ОРВИ на амбулаторном этапе.
17 февраля 2022  23:33
Дмитрий Азаров: «Все усилия необходимо принять, чтобы люди своевременно получали медицинскую помощь»
338
В Самаре открылся штаб Самарского отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
17 февраля 2022  21:15
Самарская область может принять всероссийский слет студотрядов
419
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
17 февраля 2022  11:11
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
349
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
16 февраля 2022  13:32
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
591
Дмитрий Азаров поручил разработать дополнительные меры привлечения на ярмарки Самарской области местных производителей
16 февраля 2022  11:27
Дмитрий Азаров поручил разработать дополнительные меры привлечения на ярмарки Самарской области местных производителей
1450
Весь список