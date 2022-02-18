Дмитрий Азаров предложил Алексею Веселову занять пост министра лесного хозяйства региона

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время личной встречи предложил Главе Сергиевского района Алексею Веселову занять пост министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона.

«Вы на протяжении не одного года успешно справлялись со своими обязанностями на посту главы муниципального образования, заслужено пользуясь уважением и доверием жителей Сергиевского района. Неоднократно отмечал вашу активную позицию по реализации национальных проектов, программы «Комплексное развитие сельских территорий». Видно, что всегда все делалось по-хозяйски: вместе с людьми сначала выявлялась проблематика, заранее готовилась проектная документация, на основании обращений граждан четко понимали и выстраивали перспективу развития района», – оценил работу Алексея Веселова Дмитрий Азаров.

Напомним, Алексей Веселов возглавлял Сергиевский район с 2013 года. «Развитие района – это командная работа, которая отмечалась и мной, и Правительством региона, что и привело к такому предложению поработать уже на региональном уровне, решая целый ряд важных задач для всех территорий области. Связь с Сергиевским районом, уверен, утрачивать не будете», – отметил Губернатор и предложил Алексею Веселову занять пост министра.

«Спасибо за доверие. Буду прикладывать все усилия для того, чтобы его оправдать», – ответил Алексей Веселов.

Уже со следующей недели он приступит к работе в должности министра лесного хозяйства региона. «Уверен, ваш опыт пригодится в Правительстве Самарской области», – подчеркнул Губернатор.

В свою очередь, Александр Ларионов, который возглавлял минлесхоз региона с 2012 года, займет пост председателя Самарской областной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания. Глава региона поблагодарил Александра Ларионова за работу, отметил, что он успешно решал задачи, стоящие перед отраслью, и пожелал успехов на новом месте.