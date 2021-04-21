Дмитрий Азаров: Послание президента России дает Самарской области импульс для реализации новых масштабных проектов

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В регионе планируют с опережением исполнять поручения главы государства, озвученные в обращении к Федеральному Собранию РФ.

В Послании президента России к Федеральному Собранию содержатся важные решения, которые гарантируют регионам поддержку по самым разным направлениям. Об этом заявил губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров по итогам ежегодного обращения главы государства к руководству страны и ее жителям.

«Сегодня послание Президента не раз прерывалось аплодисментами. И они во многом были посвящены людям, которые встали на защиту общественного здоровья: медработникам, волонтерам и всем тем, кто делал свое дело, невзирая на угрозу пандемии. Безусловно, те решения, которые озвучил сегодня Владимир Путин — по поддержке системы здравоохранения, социальной защиты, развитию образования, культуры, — нашли горячий отклик у всех участников послания. Как, уверен, найдут горячий отклик и у всех жителей России», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он добавил, что глава государства озвучил конкретные цифры, касающиеся грядущего оснащения лечебных учреждений. Губернатор напомнил, что в Самарской области за последние три года на 100 % обновили автопарк службы скорой помощи — но время идет, и поддержка президента, поддержка федерального правительства в этом вопросе будет крайне важна.

«Хочу отметить последовательную позицию президента по поддержке семей с детьми. В прошлом году, несмотря на все вызовы, с которыми мы столкнулись, на снижение бюджетных доходов, на эту категорию была направлена основная масса мер поддержки. И в этом послании вновь говорилось о поддержке семей, в первую очередь — с детьми. Они разнообразны: это и дополнительные выплаты по детям с 8 до 16 лет, и возврат половины стоимости оздоровительных путевок для детей, и оплата больничных листов. Это и особое внимание к неполным семьям», — сказал глава региона.

Укреплению семьи и увеличению количества детей в стране, считает Дмитрий Азаров, будет способствовать и решение президента по специальным выплатам для беременных женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Свою эффективность покажут и выплаты для семей при подготовке к 1 сентября, которые станут ежегодными. Дмитрий Азаров отметил и значительные планы по строительству новых образовательных учреждений — по его словам, Самарская область претендует на федеральную поддержку в решении этих вопросов.

Экономическая составляющая Послания президента тоже важна — особенно это касается поддержки, которую окажут регионам в процессе погашения бюджетных долгов.

«Очень важно, что решения приняты справедливые. Те регионы, которые активно работали над снижением государственного долга, получат больше возможностей для получения государственных кредитов. Сидя в зале, я сделал предварительные расчеты — около 12 миллиардов рублей мы сможем привлечь на территорию Самарской области благодаря этому решению», — добавил губернатор.

Он напомнил, что инфраструктурные кредиты в первую очередь направлены на будущие проекты — и в Самарской области с ними умеют работать. Регион занимает первое место в России по реализации государственно-частного партнерства, крупнейший такой проект тоже принадлежит губернии — это обход Тольятти со строительством моста через Волгу.

«Очень важно, что, решая сегодняшние задачи, мы заглядываем в будущее. Именно об этом говорил сегодня президент. В первую очередь поддержку окажут регионам, которые работают сегодня на созидание и не боятся брать на себя ответственность», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Президент России Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз обратился с посланием Федеральному собранию РФ. Выступление главы государства состоялось в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Речь президента была большей частью посвящена внутренней политике, поддержке семей, улучшению ситуации с занятостью, решению социальных проблем и ликвидации последствий пандемии, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: Департамент информационной политики СО