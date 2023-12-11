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Дмитрий Азаров поручил отработать обращения жителей на «прямую линию» в приоритетном порядке

11 декабря 2023 17:55
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Отработку вопросов с «прямой линии» губернатора будут контролировать специальные штабы.

В понедельник, 11 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в Правительстве региона с участием руководителей министерств, ведомств и глав муниципальных образований. Один из вопросов повестки касался отработки обращений жителей Самарской области, поступивших во время подготовки и проведения прямой линии главы региона. Напомним, всего по разным каналам связи, в том числе, через социальные сети, поступило порядка 4 тысяч сообщений.

Во время совещания губернатор поручил министрам и главам городов и районов области самым внимательным образом отработать каждое поступившее обращение. «Крайне важно системно отработать все обращения людей, которые поступили. Необходимо их четко проанализировать в разрезе отраслей, территорий, муниципалитетов и каждый вопрос взять в непременную, безусловную отработку», – акцентировал Дмитрий Азаров. Особое внимание предстоит уделить и тем обращениям, которые поступят на прямую линию Президента России Владимира Путина, которая состоится на этой неделе, 14 декабря. «Поэтому мы сейчас создаем специальные штабы по отработке тех вопросов, которые уже поступили и будут поступать, в каждом министерстве, муниципалитете», – поручил глава региона.

Губернатор обратил внимание на качество и скорость отработки вопросов. «Она должна быть наивысшая. Поэтому специально создаем дополнительный инструментарий по отработке всех обращений граждан. Я попрошу глав муниципальных образований и министров ежедневно заслушивать отчет, – отметил Дмитрий Азаров. – Целый ряд вопросов уже решены. Они зачастую требовали только нашего внимания, минимальных организационных усилий. Часть вопросов – финансово емкие. Их нам необходимо учесть при планировании своей деятельности на 2024 год. Это безусловный приоритет». Глава региона добавил, что вопрос отработки обращений жителей области будет рассматриваться на каждом оперативном совещании под председательством Дмитрия Азарова.

При этом, обращения в адрес руководителя области все еще продолжают поступать, в том числе в социальных сетях, и их тоже необходимо отработать в короткие сроки. «На текущий момент на отработку мы направили в работу обращения, поступившие до проведения прямой линии губернатора. Обработка данных продолжается, и в ближайшие дни мы направим весь объем информации для дальнейшей работы», – отметила руководитель департамента по работе с обращениями граждан и организаций Елена Бабий.

Отдельно Дмитрий Азаров поручил руководству регионального министерства строительства держать на контроле вопросы от дольщиков ЖК «Заря», поступивших во время прямой линии. «Все поручения на уровне вице-премьера Марата Шакирзяновича Хуснуллина даны Фонду развития территорий. Все решения определены, за счет каких средств вопрос о выплате компенсаций должен быть решен. Еще раз отработайте с коллегами», – подчеркнул губернатор.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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