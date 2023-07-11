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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров подал в избирком Самарской области документы для участия в выборах губернатора

11 июля 2023 14:57
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Теперь до 26 июля ему, как и всем кандидатам, предстоит собрать не менее 166 подписей муниципальных депутатов.

Во вторник, 11 июля, Дмитрий Азаров представил в областную избирательную комиссию документы на выдвижение кандидатом на предстоящих выборах губернатора Самарской области.

Теперь до 26 июля ему, как и всем кандидатам, предстоит собрать не менее 166 подписей муниципальных депутатов. После того, как региональный избирком примет решение о регистрации кандидатов, фамилии претендентов попадут в избирательный бюллетень.

«Состоявшаяся сегодня подача документов на выдвижение уже ко многому обязывает с точки зрения начала избирательной кампании и, конечно же, вводит и определённые ограничения. Сегодня сделан первый шаг по оформлению документов. Рассчитываю, что в ближайшее время смогу заручиться и поддержкой депутатов муниципального уровня. Максимально сконцентрируюсь в этот период на встрече с людьми, на получении наказов.  Именно на основании наказов избирателей, предложений моих земляков мы и формировали «Народную программу», с которой я пойду на выборы, это программа поддержана партией «Единая Россия», -  отметил Дмитрий Азаров. -  

Кандидатура Дмитрия Азарова была выдвинута на выборы 4 июля 2023 года в ходе конференции Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Документы на участие в выборах губернатора также подали выдвиженцы от партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - патриоты - за правду", Демократическая партия России.

Напомним, избирательная кампания по выборам губернатора Самарской области стартовала 14 июня 2023 года. По решению Избирательной комиссии региона голосование пройдёт 8, 9 и 10 сентября этого года. Глава региона будет избран на 5 лет, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

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