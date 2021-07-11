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Дмитрий Азаров: «Основная версия возникновения пожара в Тольятти – поджог»

11 июля 2021 22:49
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На территории тольяттинских лесов будут установлены фотоловушки и система видеонаблюдения.

В воскресенье, 11 июля Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание на месте тушения лесного пожара в Центральном районе Тольятти. Об остановке Главе региона доложили начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов и Глава Тольятти Николай Ренц.

Напомним, сообщение о возгорании городских лесов в центральном районе Тольятти поступило в субботу, в 15.00. Меры были приняты незамедлительно. Силами МЧС, пожарных служб и министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области на месте были сформированы усиленные группировки.

«Группировка удержала ситуацию под контролем, не дала распространиться пожару в направлении Портпоселка. Также отстояли и санаторий «Лесное». Это была главная угроза нанесению ущерба – жизни и здоровью людей, хозяйственным постройкам, экономике. Этого допустить было нельзя, поэтому все силы и средства были сгруппированы на этих направлениях. После того, как отстояли Портпоселок и «Лесное», стали работать над локализацией пожара», - сообщил Губернатор.

В воскресенье в Тольятти был объявлен режим ЧС, на месте развернут оперативный штаб.  Губернатор Дмитрий Азаров обратился в МЧС России для выделения дополнительных ресурсов. По просьбе главы региона в Центральный район уже к 15 часам прибыл самолет-амфибия Бе-200. Дополнительная «поддержка с воздуха» дала ощутимый результат: уже в 17.45 воскресенья возгорание было локализовано. На ночной период сформирована группировка, которая будет удерживать границы и не давать распространяться пожару. Это прикрытие будет работать круглосуточно. Губернатор подчеркнула: основной проблемой уже справились, но высокая температура воздуха, ветер являются дополнительными угрозами для возобновления пожара.

«Рассчитываю, что все усилия, которые предпринимаются, создадут надежный барьер распространению пожара», - отметил Губернатор.

Самое активное участие в ликвидации пожара приняли муниципальные службы Тольятти. Для жителей Тольятти этот пожар – большая беда. Губернатор подчеркнул, что тольяттинцы неустанно ведут работу по восстановлению городских лесов.

«Ежегодно много людей откликаются на призыв волонтеров, экологов, депутатов и выходят на посадку леса. Это происходит ежегодно, я и сам принимал участие в посадке деревьев. Но, к сожалению, из-за сегодня еще не установленных лиц, но уверен, что мы их еще установим, происходят такие пожары», - прокомментировал Глава региона.

Причина возгорания пока еще устанавливается, ведется следствие. Но уже сегодня у правоохранительных органов нет сомнений, что это был поджог: на месте пожара были обнаружены остатки канистры. В городских лесах Тольятти установлен 5 класс пожарной опасности, действует запрет на посещение лесов. Нарушители запрета будут найдены и понесут наказание.

 «Я очень надеюсь, что совместно с жителями Тольятти и правоохранительными органами мы найдем негодяев, которые подожгли тольяттинский лес, лес, которым живут тольяттинцы. Они его холят и лелеют, тратят свои силы и средства на восстановление леса. Но находятся такие злодеи, которые, к сожалению, наносят ущерб городу, людям, нашей прекрасной природе, нашему лесу», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Кроме того, Губернатор пообещал выделить дополнительные средства из областного бюджета на восстановление тольяттинских лесов. На территории Тольятти будет создана и отработана система видеонаблюдения и фотоловушек.

«Здесь, на тольяттинских лесах, эту систему отработаем, потому что здесь угроза наибольшая, исходя из существующей антропогенной нагрузки. В дальнейшем будем этот опыт использовать по всей территории Самарской области. Очень надеюсь, что люди откликнутся, вновь выйдут на защиту и сохранение леса», - резюмировал Губернатор.

 

Теги: леса поджог Тольятти

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