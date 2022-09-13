Дмитрий Азаров обсудил с Валерием Фроловым развитие Кинель-Черкасского района

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Реализацию национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным, работу образовательных учреждений, расположенных на территории Кинель-Черкасского района, а также вопросы переселения из аварийного фонда и обеспечения жильем детей сирот губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил на встрече с главой муниципального образования Валерием Фроловым.

Глава Кинель-Черкасского района доложил Губернатору, что все запланированные в рамках нацпроектов мероприятия выполняются в полном объеме и в запланированные сроки. Так, точно в срок, установленный Главой региона, до 1 сентября, были завершены работы по программе «Формирование комфортной городской среды». В текущем году в Кинель-Черкасском районе было комплексно благоустроенно 14 дворов и 5 общественных территорий.

Валерий Фролов сообщил, что значительные перемены произошли в образовательных учреждениях района: 13 объектов системы образования попали в этом году в разные виды программ. Две школы района – в селах Березняки и Черновка – были капитально отремонтированы благодаря нацпроекту, и 1 сентября ребята пришли уже в обновленные учебные учреждения. В школах в селах Кабановка, Муханово, Красная Горка, Александровка отремонтировали помещения центров «Точка Роста». Ремонтные работы были проведены в зданиях ряда школ и детских садов. Планируется проектирование нового детского сада на 80 мест в селе Кинель-Черкассы.

Также в текущем году были полностью обновлены и оснащены помещения пищеблоков Ерзовского и Тоузаковского филиалов школы №2 села Кинель-Черкассы. По словам Валерия Фролова, еще четыре пищеблока в школах района остается привести в порядок. Глава региона поручил провести модернизацию этих пищеблоков в самое ближайшее время, чтобы как можно скорее обновить оборудование для организации питания детей.

«Давайте сконцентрируемся на замене этих пищеблоков в первоочередном порядке, уже в текущем году, возможно во время каникул. Я готов здесь помогать», – поставил Губернатор задачу.

На территории Кинель-Черкасского района работают учреждения дополнительного образования: Дом детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа, Детская школа искусств. В этом году благодаря нацпроекту «Культура» в ДШИ в селе Кинель-Черкассы и два её филиала – в Тимашево и Кротовке, где в общей сложности получают музыкальное образование более 500 ребят, поступили новые инструменты: баяны, аккордеоны, фортепиано, рояль.

Степан Мячин учится играть на баяне. На новом инструменте звук совершенно другой - ярче, звонче, признается юный музыкант.

«Появление новых музыкальных инструментов даст возможность нашим детям осваивать более сложные произведения, работать над качеством звука, техникой, а значит, достигать успехов в творчестве», - поделилась директор Кинель-Черкасской ДШИ Наталья Колесникова.

Также для учеников школы искусств были приобретены компьютерные планшеты, благодаря которым учащиеся предпрофессиональной образовательной программы «Живопись» смогут освоить новый предмет – графический дизайн. Полностью обновилась и нотная библиотека школы.

Одной из самых оснащенных в регионе является Станция юных техников, созданная на базе школы №2 села Кинель-Черкассы. По инициативе Главы региона здесь был оборудован мини-технопарк с высокотехнологичным оборудованием. Это позволило активно развивать новые направления, включая 3D-моделирование, 3D-печать, VR. На станции действует более 50 программ технической направленности, в том числе информационные технологии, радио и электроника, механика, авиамоделирование, робототехника, картинг, мотоспорт, спортивно-техническое моделирование.

«Мы должны идти в ногу со временем. Особенно сейчас, в век гаджетов, высоких технологией, искусственного интеллекта. У нас с техническими направлениями ребята знакомятся в интересной форме. Наша задача - популяризировать инженерные профессии, растить будущих инженеров, программистов», - рассказала руководитель минитехнопарка СЮТ Елена Щукина.

На счету воспитанников центра немало достижений и наград. Так, в прошлом году ребята одержали победу во Всероссийском конкурсе кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), который проводится в целях выявления лучших организаций, занимающихся образованием в технической, научно-технической и технологической сферах. Тогда ребят поздравлял с успехом Глава региона.

«У вас на территории района работают замечательные учреждения дополнительного образования. И я бы хотел, чтобы вы лично там бывали, оказывали внимание. Удивительные наставники там работают, настоящие энтузиасты, профессионалы, и видно, что ребята тянутся туда, - обратился к главе района Дмитрий Азаров. – Я готов выделять дополнительные средства, помогать району развивать эти учреждения. Жду ваших предложений».

Валерий Фролов сообщил, что благодаря нацпроекту «Образование» этим летом в Кинель-Черкасском сельскохозяйственном техникуме, где готовят кадры для кадров для сельскохозяйственной и производственной отраслей, открыли новые учебно-производственные мастерские по компетенциям «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» и «Агрономия». Уже с начала учебного года в мастерских на новом оборудовании идут практические занятия, будут проходить здесь и итоговая аттестация студентов, а также профориентационные занятия со школьниками. Кроме того, на базе мастерских сотрудники предприятий смогут проходить подготовку, переподготовку и повышение квалификации.

Еще одно учреждение среднего профессионального образования на территории района - Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинского медицинского колледжа». За многолетнюю историю существования колледжа в нем подготовлено более 10000 специалистов для лечебно-профилактических учреждений Самарской области и других регионов Российской Федерации.

В настоящее время филиал реализует основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования по направлениям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Медицинский массаж» для лиц с ОВЗ по зрению. Ежегодно здесь получают образование более 500 студентов. Филиал является участником проекта «Образование детей с особыми образовательными потребностями», реализуемого Министерством образования и науки РФ.

Губернатор отметил, что сегодня очень важна подготовка медицинских кадров, в том числе со средним профессиональным образованием и поручил главе района побывать в колледже и представить предложения о развитии образовательного учреждения.

«Сегодня у ряда муниципалитетов есть потребность в кадрах, в том числе людей со средним медицинским образованием. Конечно, это учреждение нужно развивать», - подчеркнул Глава региона.

В ходе обсуждения затронули вопрос о переселении людей из аварийного фонда и обеспечении жильем детей-сирот.

«В этом году мы вводим три дома на 24 квартиры. До конца года семьи из аварийного жилья переедут в новые квартиры, и по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда район полностью закроет потребность», - сообщил глава района, добавив, что приемка объектов проводилась с участием будущих новоселов.

Также было приобретено 12 жилых помещений для граждан из числа детей-сирот, проживающих на территории района. 7 квартир уже были переданы владельцам, еще 5 будут переданы до 1 октября текущего года. Дмитрий Азаров отметил важность решения этого вопроса в интересах жителей района.

Фото: пресс-служба правительства СО