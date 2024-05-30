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На встрече обсуждались промежуточные итоги работы на очистных объектах, реализуемых в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».
Дмитрий Азаров обсудил с депутатом ГД Жанной Рябцевой реализацию проекта «Оздоровление Волги» в Самарской области
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Дмитрий Азаров обсудил с депутатом ГД Жанной Рябцевой реализацию проекта «Оздоровление Волги» в Самарской области

30 мая 2024 17:58
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На встрече обсуждались промежуточные итоги работы на очистных объектах, реализуемых в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

В четверг, 30 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, заместителем председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанной Рябцевой и заместителем директора Департамента стратегических проектов Минстроя России Марселем Гиниятуллиным. На встрече обсуждались промежуточные итоги работы на очистных объектах, реализуемых в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

Встреча прошла в рамках рабочей поездки рабочей группы, в которую вошли депутаты ГД, представители профильных федеральных ведомств, по регионам Поволжья. По поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина группой в регионах ведется осмотр объектов, которые построены по федеральному проекту «Оздоровление Волги». В эти дни делегация в составе представителей Госдумы, Минстроя и Минприроды России работает в Самарской области. Составлен подробный график объезда, в него включены все региональные объекты, реализуемые по федеральному проекту «Оздоровление Волги». 

Проект «Оздоровление Волги» входит в состав нацпроекта «Экология», реализуемого по поручению Президента Владимира Путина, и направлен на сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу. В регионе по ФП «Оздоровление Волги» введены в эксплуатацию 10 очистных сооружений, не считая тех объектов, которые вводились и промышленными предприятиями. В текущем году планируется запустить еще 7 объектов.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что регион заинтересован в качественной реализации работ и экспертной оценке депутатов. «Покажем все объекты, для нас важна полная открытость», — отметил губернатор.

Заказчиками объектов выступают муниципалитеты. Делегация уже осмотрела три очистных сооружения в Жигулевске, объект строительства очистных сооружений и сетей канализации в с. Елховка, а также систему обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС г. Самара. На встрече с губернатором представители делегации обсудили итоги осмотра, соответствие объектов ряду нормативных показателей. Были отмечены отдельные замечания, в том числе по необходимости наращивания компетенций сотрудников объектов в муниципалитетах.

Положительно Жанна Рябцева оценила произведенную реконструкцию городских очистных сооружений Самары, которые были реконструированы в 2019-2023 годах. Депутат предложила на данном объекте проводить учебно-производственные занятия по всем муниципальным образованиям Самарской области, где реконструируются очистные сооружения.

Также в ходе встречи обсуждался вопрос взаимодействия с промышленными предприятиями по вопросу продолжения строительства и модернизации очистных сооружений в промышленности.

 

Фото: Ирина Быкова/СОВА

Теги: Дмитрий Азаров

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