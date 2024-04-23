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Глава района доложила губернатору о том, что в этом году особый акцент будет сделан на ремонте образовательных учреждений.
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Дмитрий Азаров и Виктория Кузнецова обсудили развитие Сызранского района

23 апреля 2024 21:18
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Глава района доложила губернатору о том, что в этом году особый акцент будет сделан на ремонте образовательных учреждений.

Во вторник, 23 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с главой Сызранского района Викторией Кузнецовой. На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития муниципального образования, а также реализации национальных проектов.

Глава района доложила губернатору о том, что в этом году особый акцент будет сделан на ремонте образовательных учреждений. В прошлом году начались работы в школах сел Ивашевка, Жемковка, Заборовка, Печерское, Усинское и других.

«Мы стали участниками федерального проекта по созданию современных условий для детей в рамках нацпроекта «Образование». В настоящее время ремонт в школах Балашейки и Кошелевки уже ведется. Я сама лично контролирую ход работ, разговариваю с подрядчиками на совместных совещаниях», – доложила Виктория Кузнецова. Она добавила, что продолжится ремонт и оснащение современным оборудованием кабинетов, где будут размещены центры «Точка роста».

В ходе беседы руководитель муниципального образования отдельно доложила о благоустройстве общественных пространств и дворов. Виктория Кузнецова добавила, что жители всех поселков помогают наводить порядок на территориях в рамках проведения весеннего месячника по благоустройству. Особое внимание уделяется местам захоронений и памятникам погибшим воинам.

По словам Виктории Кузнецовой, жители района активно помогают участникам специальной военной операции и членам семей военнослужащих. Буквально сегодня защитникам Отечества был отправлен очередной гуманитарный груз. Люди собрали дополнительную амуницию, маскировочные сети, продукты питания, средства личной гигиены, инструменты и многое другое.

Дмитрий Азаров отметил положительную динамику социально-экономического развития Сызранского района за последние годы, а также вклад муниципального образования в достижение общих целей, которые определены Президентом страны Владимиром Путиным и жителями Самарской области. Глава региона поручил не снижать темпов работ по всем направлениям, чтобы системно и планомерно решать накопившиеся вопросы.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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