Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с Губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Стороны обсудили основные направления взаимодействия регионов, в том числе, по поддержке военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Напомним, минувшую рабочую неделю глава самарского региона провел в новых регионах России, где встретился с главами ДНР и ЛРН, проинспектировал качество выполненных ремонтных работ в городе-побратиме Снежное. Кроме того, Дмитрий Азаров проехал вдоль линии фронта, провел встречи с командующими армий, где служат бойцы из Самарской области, передал воинским подразделениям гуманитарные грузы и технику, а также провел личные приемы защитников Отечества.

Дмитрий Азаров отметил, что Ростовская область соединяет новые территории России с другими регионами страны. «Нагрузка на Ростовскую область ложится колоссальная – это и транзитные грузы, вывод войск на восстановление, в том числе наших земляков. Неоценимую помощь Ростовская область оказывает военнослужащим, которые были призваны с территории Самарской области. Вспомнить только трагические события в Макеевке, как здесь приняли наших бойцов, пострадавших от этой бесчеловечной атаки врага. Я сердечно благодарю вас, Василий Юрьевич, за помощь, заботу о наших самарских военнослужащих», – обратился Губернатор Самарской области к своему коллеге во время встречи.

Напомним, уже больше года прошло с трагических событий в Макеевке ДНР, когда 1 января враг нанес удар по пункту дислокации российских войск, в результате которого погибли бойцы, большинство из которых были из Самарской области. Тогда уже 2 января после совещания в Минобороны Дмитрий Азаров выехал к пострадавшим, чтобы на месте понять, какая помощь нужна. Были оперативно решены многие вопросы – от поставки обмундирования и личных вещей взамен утраченных до организации прохождения лечения пострадавших военнослужащих. Первых раненых приняли госпитали и больницы Ростовской области. Глава региона также договорился с Минобороны РФ об организации бортов для перевозки пострадавших на лечение в родной Самарский регион.

Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил Василия Голубева за содействие и помощь по доставке гуманитарных грузов из Самарской области, собранных жителями и предприятиями, защитникам Отечества в зону проведения специальной военной операции. «Благодаря вашим четким указаниям, выстроенной управленческой системе мы никогда проблем на территории вашего региона не испытывали. Искренне вас благодарю и всю вашу команду за содействие в организации помощи Вооруженным силам, в том числе нашим землякам», – обратился Губернатор Самарской области.

Только на прошлой неделе Дмитрий Азаров передал бойцам несколько тонн гуманитарного груза. Кроме того, воинским подразделениям, где служат самарцы, дополнительно направлено 10 транспортных средств, более 100 беспилотных летательных аппаратов, запасные части для машин, дополнительные спецсредства, снаряжение, амуниция, спецтехника, средства быта. Все согласно запросам участников специальной военной операции и по согласованию с их командирами.

Василий Голубев отметил, что между Ростовской и Самарской областями сложилось успешное сотрудничество, в частности, при реализации инвестиционных программ, в промышленной и гуманитарной сферах.

Донской губернатор добавил, что налаженное тесное взаимодействие будет продолжено. «В этих условиях одна из приоритетных задач – создание условий для наших бойцов. Сегодня в каждом регионе особая забота о воинах, их семьях. И тот российский центр гуманитарной помощи, который создан в Ростовской области и функционирует все эти два года, как раз принимал помощь в том числе от Самарской области и затем направлял в Донецкую и Луганскую Народные Республики, в Херсонскую и Запорожскую области. Поэтому благодарю за сотрудничество. У нас всегда были очень плодотворные, результативные отношения. Уверен, что так будет и дальше», – подчеркнул Василий Голубев.

Фото Ольги Павловской.