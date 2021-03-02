Дмитрий Азаров и Леонид Симановский обсудили ход строительства Волжского моста

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Во вторник, 2 марта, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам, член парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований Леонид Симановский, а также члены регионального камбина обсудили вопросы развития региона и реализации крупных инфраструктурных проектов. Один из них – строительство мостового перехода через Волгу и дороги «Обход Тольятти» в рамках международного маршрута «Европа – Западный Китай».

Напомним, это один из самых крупных проектов в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Строительство новой дороги и моста не только повысит транспортную доступность внутри губернии, но и окажет серьезное влияние на экспортный потенциал Поволжья. Важно отметить, что новая международная транспортная артерия страны пройдет в непосредственной близости от Особой экономической зоны и территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти», что будет способствовать открытию новых производств, созданию рабочие места и в целом развитию территории.

«Строительство объекта, важнейшего для нашей страны, идет строго по графику, который был заранее согласован и утвержден. Тем не менее, как и на любой большой стройке, есть ряд вопросов, которые требуют отдельного внимания», – отметил Глава региона. Дмитрий Азаров поблагодарил Леонида Симановского за помощь, которую оказывает депутат в вопросах получения финансирования строительства этого ключевого инфраструктурного объекта.

«Министерство финансов РФ дало нам ряд предложений для проработки и выразило готовность оказывать всю необходимую помощь в реализации этого проекта», – отметил депутат Госдумы.