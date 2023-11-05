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В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего развития Группы ННК на территории Самарской области и поддержки региона в реализации проектов компании.
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Дмитрий Азаров и Эдуард Худайнатов обсудили вопросы сотрудничества между Самарской областью и Группой ННК

5 ноября 2023 16:36
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В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего развития Группы ННК на территории Самарской области и поддержки региона в реализации проектов компании.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент Группы ННК Эдуард Худайнатов провели рабочую встречу, в ходе которой был рассмотрен ряд вопросов, касающихся взаимодействия региона и Группы ННК.

ООО «ННК-Самаранефтегаз», входящее в группу ННК, является одним из крупных предприятий в регионе по объему добычи нефти. В 2023 году добыча нефти составит 2,3 млн тонн.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего развития Группы ННК на территории Самарской области и поддержки региона в реализации проектов компании.

Так, ООО «ННК-Самаранефтегаз» разработало технологические инструменты и приложит усилия для увеличения объема добычи нефти в 2024 году до 2,5 млн тонн с учетом региональных мер государственной поддержки.

Также на встрече была отмечена активная позиция компании в социально-экономической жизни Самарской области. Дмитрий Азаров подчеркнул, что ННК-Самаранефтегаз является крупным работодателем и налогоплательщиком в регионе.

«Я благодарен Группе ННК и лично Эдуарду Юрьевичу Худайнатову за сотрудничество. Вместе мы реализуем на территории Самарской области ряд проектов, которые способствуют развитию нефтедобывающей отрасли экономики. Отдельно отмечу поддержку компанией социальных программ в нашем регионе», – добавил губернатор.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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