Дмитрий Азаров и Дмитрий Рогозин обсудили перспективы сотрудничества

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В пятницу, 20 августа, Губернатор Дмитрий Азаров встретился с главой Роскомоса Дмитрием Рогозиным на РКЦ «Прогресс», который является флагманом инновационного производства на территории Самарской области. Стороны обсудили перспективы развития предприятия и подготовку кадров для космической отрасли.

«Спасибо, что такое внимание уделяете предприятию, – поблагодарил Губернатор главу Роскомоса. – Вы всегда в фокусе самых свежих, новых и перспективных идей, задумываетесь о том, как вовлечь РКЦ «Прогресс», использовать потенциал трудового талантливого коллектива, наших научных, образовательных учреждений. Для нас это тем более важно, ведь мы сотрудничаем в рамках научно-образовательного центра».

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и ГК «Роскосмос» в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего» было подписано на XV Международном авиационно-космическом салоне.

«Все планы, которые мы с вами наметили, в том числе, подписывая дополнительное соглашение, будут реализованы. Есть интерес у университетов не только Самарской области, но и вузов других территорий Российской Федерации. Уверен, что они получат подпитку и с точки зрения подготовки кадров, и с точки зрения идей, которые позволят решать абсолютно прикладные задачи», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что сейчас участники НОЦ «Инженерия будущего» сосредоточены на решении конкретных задач предприятий, которые также вошли в НОЦ и стали индустриальными партнерами. И именно сейчас, по словам Главы региона, в научно-образовательном центре сложилась наиболее перспективная коллаборация.

Глава Роскосмоса в свою очередь отметил высокий уровень подготовки кадров для космической отрасли в Самарском университете и в Самаре в целом. «Благодаря новым кадрам, которые готовят здесь, в том числе в Самарском университете, мы сейчас имеем конструкторское бюро, поколение молодых ученых, конструкторов, инженеров. Они не останавливаются на достигнутом. Им нужны новые задачи, – подчеркнул Дмитрий Рогозин. – И, если говорить о том, кто из российских космических фирм в наибольшей степени готов бросить вызов команде SpaceX, я считаю, это Самара».

Дмитрий Рогозин отметил, насколько важно то внимание, которое уделяет руководитель региона развитию предприятия, научным разработкам. «Губернатор Самарской области – это человек, который знает, на предприятии, наверное, каждый станок, каждого рабочего. Для меня это очень важно», – подчеркнул Глава Роскосмоса.

Также он сообщил, что сейчас самарский РКЦ «Прогресс» загружен таким количеством заказов, какого не было на протяжении последних 50 лет. В настоящее время РКЦ «Прогресс» сосредоточено на проектировании и изготовлении двухступенчатой ракеты-носителя «Союз-5» и носителя «Амур-СПГ», который будет работать на новом экологически чистом виде топлива – сжиженном природном газе и жидком кислороде. Активно обсуждается разработка перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-6». При этом, не исключено, что запуски новых средств выведения будут осуществляться с мобильного космодрома.

«То, что вы сейчас рассказали о перспективах предприятия, очень важно. Для предприятия, для региона, для каждого жителя, для которого космос как предчувствие живет в душе. Даже когда приезжаю в удаленный населенный пункт Самарской области, мне задают вопросы: «Как там наш «Прогресс», как ракеты»? Хочу поблагодарить, что поделились добрыми, важными новостями, которые дают уверенность в перспективах развития нашего флагманского предприятия», – сказал в заключение Губернатор.

В завершение встречи глава Роскосмоса пригласил Дмитрия Азарова на космодром «Восточный», где, по словам Дмитрия Рогозина, работает и живет очень много выходцев из Самарской области.