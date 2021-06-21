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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров: «Единая Россия» играет ключевую роль в масштабных преобразованиях в регионе, в реализации нацпроектов

21 июня 2021 17:27
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Глава региона прокомментировал своё решение возглавить региональную часть федерального списка кандидатов в депутаты от партии на предстоящих выборах.

На региональном отделении «Единой России» в значительной степени лежит ответственность за реализацию задач по развитию Самарской области и каждого муниципалитета. Об этом заявил губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров, комментируя свое решение встать во главе региональной части федерального списка кандидатов в депутаты на выборах, которые состоятся в сентябре. 

«В 2018 году мы начали большую и важную работу — и жители региона ждут от нас, как ведущей политической силы, активного воплощения заявленных планов, ждут дальнейшего продолжения позитивных изменений по всем направлениям. В реализации принятой нами стратегии очень важно активное и деятельное участие представителей законодательной ветви власти. Мы работаем вместе: депутаты, представляющие Самарскую область в Государственной Думе, защищают её интересы на федеральном уровне, парламентарии губернской думы принимают местные законы, которые работают на благо каждого жителя. Результат этой комплексной работы чувствуют люди в каждом населенном пункте региона. И очень важно, чтобы она продолжалась на таком же уровне взаимопонимания», — сказал Дмитрий Азаров. 

Он отметил, что выборы 2021 года будут очень значимыми для Самарской губернии — жителям предстоит выбрать депутатов и регионального, и федерального уровня. 

«Чтобы поддержать однопартийцев, чтобы выразить доверие «Единой России» от лица руководителя региона, я принял решение возглавить территориальную группу кандидатов от партии на выборах в Государственную Думу. Ведь «Единая Россия» - политическая сила, ответственная за положение дел в области. Партия, которая здесь и сейчас работает системно и основательно и намерена, подтвердив доверие граждан, так же работать и дальше. В масштабной деятельности, которая ведётся в Самарской области по всем национальным проектам, по защите и поддержке граждан в условиях пандемии, по системному развитию всех муниципалитетов, ключевая роль принадлежит именно ведущей политической партии. Сегодня, когда жители ждут быстрых и эффективных решений, когда перед регионом открываются беспрецедентные перспективы, мы должны заручиться поддержкой людей — и продолжить работать на улучшение их жизни», — подчеркнул глава региона. 

Федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы России от Самарской области стал известен на Съезде партии 19 июня. Территориальную группу возглавил Дмитрий Азаров, в список также вошли глава администрации Тольятти Николай Ренц, исполнительный директор самарской общественной организации «Открытое сердце» Регина Воробьева, действующие депутаты Госдумы Леонид Симановский и Владимир Гутенев. В работе Съезда принял участие Президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что «Единая Россия» остается партией социальной направленности.

«Безусловно, вам как партии большинства принадлежит ключевая роль. Брать на себя ответственность – значит работать больше и лучше, чем другие. Для этого и в законодательной сфере, повседневных делах нужно быстро решать вопросы граждан, дорожить доверием людей», - сказал Президент.

 

 

Теги: «Единая Россия» Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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