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Дмитрий Азаров подчеркнул, что в Послании Президента нет вещей второстепенных, все, о чем говорил сегодня Владимир Путин, безусловно, важно.
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Все меры поддержки будут реализованы в регионе: Дмитрий Азаров – о поручениях Владимира Путина по итогам Послания

21 февраля 2023 18:53
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Дмитрий Азаров подчеркнул, что в Послании Президента нет вещей второстепенных, все, о чем говорил сегодня Владимир Путин, безусловно, важно.

Сегодня, 21 февраля, в Гостином дворе Президент РФ Владимир Путин озвучил свое Послание к Федеральному собранию. В зале находился и глава Самарской области Дмитрий Азаров. После выступления главы государства губернатор подчеркнул важность озвученных тезисов и выразил уверенность – в регионе все меры поддержки будут реализованы.

Губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров подчеркнул, что в Послании Президента нет вещей второстепенных, все, о чем говорил сегодня Владимир Путин, безусловно, важно. Глава региона выразил уверенность, что слова главы государства откликались в сердцах граждан страны.

«Конечно, были затронуты самые разные темы. И суверенитет страны – наше суверенное право иметь свою позицию на международной арене. И, конечно же, я уверен, для людей было важно еще раз услышать оценки Президента той лжи и обмана, которые льются на нашу страну, и то, с чем мы сталкиваемся в своей деятельности постоянно – неважно, какая это сфера: политическая, экономическая, дипломатическая», - подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что позиция недружественных стран (на словах – одна, на деле – другая) – уже привычна, и Россия это выдержит. Залог тому – те важнейшие тезисы, о которых говорил сегодня Президент: безопасность граждан страны, бизнеса, территорий, а также дальнейшее развитие РФ.

«Развитие регионов, опережающее развитие сфер высоких технологий и образования, социальной защиты и поддержки семей военнослужащих. Этот аспект особенно, я уверен, откликнулся в душах граждан страны. Президент поблагодарил людей за отзывчивость, за их поддержку защитников Отечества, которые с оружием в руках отстаивают интересы нашей страны, защищают мирное небо над головой всех жителей РФ, за поддержку семей военнослужащих», - считает  Азаров.

Дмитрий Азаров отдельно выделил тезис Президента о том, что семьям военнослужащих, тем, кто воспитал настоящих защитников Отечества – почёт и забота.

«В Самарской области это реализуется сегодня – не на словах, а на деле. Вы знаете, что социальный паспорт семей военнослужащих, а в дальнейшем – масштабный проект "Возвращение", который мы на территории региона реализуем, уже получил и одобрение, и поддержку Президента», - напомнил он.

Глава региона подчеркнул, что благодаря Владимиру Путину, его прямому поручению, опыт региона в этой сфере будет тиражироваться по всей России. Отдельно Дмитрий Азаров отметил слова Президента о поддержке военнослужащих.

«Вновь побываю у бойцов. Посмотрим еще раз вместе с ними, какая помощь нужна им, какая помощь нужна их семьям, которые живут в Самарской области, разберём их вопросы и предложения.

Глава региона также отметил важные тезисы Послания Президента о развитии культуры. Дмитрий Азаров подчеркнул, что для него это особенно важно - и как для гражданина, и как для председателя комиссии Госсовета по культуре.

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что все губернаторы с воодушевлением восприняли поручения Президента об увеличении средств на инфраструктурные бюджетные кредиты.

Губернатор также заявил, что возможность использования средств запланированных к реализации по нацпроектам в 2023 и 2024 годах – колоссальная возможность сделать больше, сделать быстрее. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что Самарская область воспользуется и этой возможностью.

 «И конечно, дополнительные меры поддержки, такие как по индексации в том числе МРОТа, поддержке образования, поддержке социальной защиты и других направлений, будут реализовываться на территории нашего региона опережающими темпами – в этом нет никаких сомнений», - добавил губернатор, сообщает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

 

Фото: пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Единая Россия

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