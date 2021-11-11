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Дмитрий Азаров вошел в состав Комиссии «Единой России» по образованию и науке

11 ноября 2021 10:01
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Дмитрий Азаров вошел в состав Комиссии «Единой России» по образованию и науке

Работа Комиссии нацелена на развитие образования, подготовке кадров современных стандартов и программ обучения.

Первое заседание комиссии «Единой России» по образованию будет посвящено проблемам приемной кампании. На нем рассмотрят обращения от абитуриентов, их родителей и членов приемных комиссий. Об этом заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель партийной комиссии Елена Шмелева, выступая на заседании Президиума Генсовета «Единой России».

«Мы получили огромное количество обращений от абитуриентов, их родителей и членов приемных комиссий. Прямо сейчас мы включились и будем выносить на первое заседание проблемы, связанные с приемом, распределением контрольных цифр приема, чтобы с декабря — января следующего года приступили вместе с экспертами и коллегами к подготовке приемной кампании», — сказала она. 

Одной из ключевых тем для Комиссии является программа капитального ремонта школ, которую предложила партия и поддержал Президент.

В первую очередь на заседаниях Комиссии речь пойдет о развитии основного, дополнительного, профессионального образования, современных стандартов, подготовке кадров. 

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ напомнила, что в основу народной программы «Единой России» заложена цель по созданию возможностей для самореализации и развития каждого человека в нашей стране. Елена Шмелева указала, что Комиссия заинтересована в том, чтобы в ее состав вошли руководители субъектов Российской Федерации, которые могли бы показать лучшие практики интеграции и подготовки специалистов.

«Будем активно взаимодействовать с Министерством просвещения, Министерством науки и высшего образования, Рособрнадзором и другими органами власти. Без широкого общественного обсуждения и проверки этих решений на практике невозможно говорить о сложных вопросах, связанных с подготовкой высококвалифицированных кадров. Мы будем приглашать руководителей профильных экспертных и некоммерческих организаций», — добавила она.

В состав комиссии вошли: председатель комитета Госдумы по просвещению, член Генсовета партии, координатор федерального партпроекта «Культура малой Родины» Ольга Казакова; председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев; член Президиума Генсовета партии, координатор федерального парт проекта «Новая школа», секретарь Чувашского регионального отделения, первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова; губернатор Самарской области член Бюро Высшего совета партии, секретарь Самарского регионального отделения Дмитрий Азаров; член Высшего совета «Единой России», ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов; исполняющий обязанности ректора Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе и другие.

Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавили специально созданные партийные комиссии. Основная цель созданных комиссий — реализация соответствующих разделов народной программы «Единой России».

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Единая Россия

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