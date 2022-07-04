Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому форуму управленцев

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В понедельник, 4 июля, в Самаре стартовал Всероссийский форум «Дни управленческой культуры на Волге. Всероссийский форум: Управление 4.0». Он объединит лучшие практики государственного управления, привлечения и поддержки талантов, оптимизации процессов менеджмента в органах власти и государственных компаниях. На эффективную работу участников масштабного форума нацелил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, в апреле 2021 года в Самаре состоялся первый Всероссийский форум по государственному управлению «Проектирование госуправления 4.0» с участием более 10000 человек (офлайн и онлайн) из 76 регионов страны. В этом году Самарская область снова стала площадкой для встречи экспертов в сфере госуправления, обмена и генерации идей.

«Сегодня тысячи участников вновь собрались онлайн и офлайн, чтобы обменяться управленческими практиками, обсудить актуальные вопросы взаимодействия, органов власти, людей и бизнеса, получить новый опыт и направить его на решение стратегически важных государственных задач. Вся эта работа несомненно играет определяющую роль для судьбы страны и ее дальнейшего развития. Особенно сейчас в непростые времена, которые имеют риски, вызовы и возможности. Для каждого лидера – это шанс проявить себя в полной мере. Форум «Дни управленческой культуры на Волге» — это уникальная площадка, которую, без сомнений, можно назвать драйвером развития управленческой культуры», — сказал Губернатор Дмитрий Азаров, приветствуя участников форума.

Шестидневный Всероссийский форум «Дни управленческой культуры на Волге» включает обширную программу, в рамках которой предусмотрены дискуссии, образовательные мероприятия, лекции, выездные модули, рабочие сессии, круглые столы, паблик-токи для сотрудников государственных и муниципальных органов власти.

Организатор и оператор форума – АНОО ДПО «Таволга». Планируемый охват участников — более 1500 человек в очном формате, тысячи участников присоединятся онлайн. Основная площадка форума – стадион «Самара Солидарность Арена», где также будет организована выставка и презентация Самарской области. В мероприятии примут участие международные, федеральные и региональные эксперты, в числе которых представители Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, АНО «Россия-страна возможностей», органов власти и бизнес-сообщества, эксперты Счетной палаты РФ и Мастерской управления «Сенеж».

Ключевая цель форума — повышение управленческой культуры и эффективности подходов в управлении государственной политикой в России.

«Мы понимаем: от того, насколько талантливые, грамотные, профессиональные люди будут работать в органах власти, напрямую зависит благосостояние граждан. И сейчас, вкладываясь в развитие управленческой культуры, мы преследуем важнейшую цель — выработать новые формы и методы работы, которые будут эффективны в современных условиях. Мы должны чувствовать нерв времени, общественный запрос. Мы должны чувствовать, где в первую очередь, нужно совершенствовать свою работу, что нужно менять в соответствии с запросом общественности. Конечно, на это будет направлена работа этого форума», — отметил Глава региона.

В рамках форума «Дни управленческой культуры на Волге» состоится выездной модуль слушателей программы подготовки руководителей EMBA РАНХиГС. Это успешные руководители и топ – менеджеры крупных федеральных и международных компаний из различных регионов страны. Планируется посещение ими ведущих предприятий Самарской области, встречи с представителями бизнес – сообщества региона, Правительством области. «Мы обсудим целый ряд кейсов, покажем, над чем работает регион. Воспользуемся вашим опытом, вашими предложениями для повышения эффективности в реализации проектов», — сообщил Дмитрий Азаров.

«Такие выездные модули – это не только обмен управленческим опытом. Одна из наших задач – отработка реальных кейсов и тех задач, которые стоят перед регионом. Нам очень важно видеть то, как развиваются регионы», — сказала Марина Шермет, куратор выездного модуля.

Губернатор предложил расширить программу работы в Самарской области приехавших на форум менеджеров крупного бизнеса и федеральных структур – с тем, чтобы познакомить их с местными компаниями, передовыми разработками на производствах, а при возможности — наладить сотрудничество с самарским бизнес – сообществом в интересах экономики региона.

Участники форума рассказали о проектах, которыми они занимаются в настоящее время. Павел Козлов рассказал о деятельности АНО ДПО «Техническая Академия Росатома», где он занимает должность первого проректора по корпоративным функциям и развитию. Академия является центром развития компетенций для нужд отрасли, реализуя современные образовательные программы и цифровые сервисы. Дмитрий Азаров отметил, что в Самарской области работают компании – поставщики и партнеры Росатома. Глава региона предложил распространять и на них образовательные программы технической академии Росатома, чтобы корпоративная культура проникала на предприятия – смежники. Это будет в интересах как поставщиков, так и госкорпорации. Проректор академии согласился с тем, что такую работу нужно вести.

Заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан Патимат Омарова предложила Самарской области стать одним из центров общественного всероссийского движения волонтеров инклюзии – такой проект разрабатывается в Дагестане: «Очень важно, чтобы люди с ограничениями здоровья получали возможности трудоустройства и социализации. И здесь в помощь их близким и родным нужно развивать движение волонтеров инклюзии. Я думаю, что Самарская область с ее уровнем развития добровольчества, потенциалом может стать одним из лидеров такого общественного всероссийского движения волонтеров инклюзии». Дмитрий Азаров предложил коллегам из Республики Дагестан обменяться накопленным в этом направлении опытом и пригласил их для участия в молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга», где ежегодно организуется инклюзивная площадка.

Руководитель программ ООО «Газпром нефть» Дмитрий Винговатов работает в Санкт-Петербурге, но как уроженец Куйбышева отметил те позитивные изменения, которые происходят в последние годы на его малой Родине: «Дмитрий Игоревич, спасибо вам и вашей команде за то, как меняется Самара. Приезжаю периодически и вижу, что сильно областная столица меняется в лучшую сторону. В том числе, и такие мероприятия, всероссийские управленческие форумы, направлены и на что, чтобы такие изменения происходили».

Губернатор также отметил важность проведения всероссийского управленческого форума в Самаре. «Не сомневаюсь, что это масштабное событие позволит каждому из нас получить ценный опыт, расширить круг полезных знакомств, заручиться поддержкой коллег, а также привлечь долгосрочных партнеров. Уверен, что мощная управленческая команда, над формированием которой мы работаем, поможет нам справиться с любыми вызовами современности», — сказал Глава региона.

«Самарская область – площадка для трансформации государственного управления. Наша цель заключается в том, чтобы в наш регион могли приехать эксперты всех уровней управления. Не только для обмена информацией, но и для генерации и отработки конкретных продуктов», — отметила Наталья Баландина, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области.

Фото: Юлия Рубцова