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Депутаты и добровольцы "ЕР" обеспечивают выезды врачей к пациентам и организуют доставку лекарств

27 января 2022 18:45
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Всего в помощь врачам региона фракциями ЕР и Волонтерским центром Партии «откомандировано» более сотни автоединиц служебного и личного транспорта.

Штамм «омикрон» — это серьезный вызов для всего общества. Первые случаи заражения в самарском регионе зафиксировали 17 января.

«Существует проблема, о которой нам рассказали медики: люди болеют целыми семьями, многие находятся на самоизоляции. Человек находится в тяжелом состоянии, нет возможности добраться до аптеки и приобрести нужные лекарства. В таких случаях медик, выезжающий на вызов, и волонтер-водитель решают этот вопрос, и в течение нескольких часов «скорая партийная помощь» сможет обеспечить доставку лекарств для тех, кто проходит лечение на дому или вынужден находиться на карантине», - рассказали в Волонтерском центре Партии.

По поручению Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова самарские единороссы обеспечат доставку врачей городских поликлиник до пациентов и помогут медикам привезти лекарства для тех пациентов, кто проходит лечение на дому.

Именно на первичное звено здравоохранения сейчас приходится пиковая нагрузка: количество вызовов врачей на дом увеличилось в несколько раз, и медики не успевают посетить огромное количество пациентов из-за отсутствия автотранспорта. Волонтерский центр Партии сокращает время ожидания врачей, увеличив количество выездов к пациентам на дом. Самое главное – волонтеры и медики успеют своевременно и оперативно помочь тем, кто в этом нуждается.

15 автомобилей сегодня помогут медикам Самары и Тольятти добраться до заболевших и доставить им лекарства. Эти города первыми приняли на себя удар «омикрона».

Организовать две мобильные бригады в помощь врачам самарских городских поликлиник помогли депутаты Госдумы.

«Время непростое, и наши усилия должны быть направлены туда, где в этом сейчас есть острая необходимость - на поддержку медработников и помощь первичному звену здравоохранения. Депутаты фракции «Единая Россия» всех уровней готовы включится в организацию работы по помощи городским поликлиникам, многие готовы принять личное участие», - говорят депутаты-волонтеры.

Всего в помощь врачам региона фракциями ЕР и Волонтерским центром Партии «откомандировано» более сотни автоединиц служебного и личного транспорта. В ближайшее время к депутатскому корпусу присоединятся члены Общественного молодежного парламента в каждом из девяти городских округов.

Ранее Секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров на заседании Совета руководителей депутатских объединений призвал партийцев мобилизовать все усилия в связи с возможной новой волной коронавируса, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

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Теги: Единая Россия

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