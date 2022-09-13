Депутаты фракции «Единой России» помогли восстановить детскую площадку в Снежном

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В составе делегации Самарской области депутаты «Единой России» от регионального парламента проинспектировали ход ремонта и восстановления социально значимых объектов в городе. Самарские специалисты в рекордно короткие сроки помогли восстановить спортивную школу, образовательные учреждения, объекты коммунальной инфраструктуры. Но работы предстоит много, рассказывают депутаты-единороссы после поездки в ДНР.

«В свой предыдущий приезд в августе вместе с коллегами по фракции «Единой России» объезжали город. В парке центра досуга "Снежинка" пообщались с горожанами насчет детской площадки, которая находилась в плачевном состоянии. Решили помочь обустроить детский спортивно-игровой комплекс и зоны отдыха. Приобрели детский комплекс и лавочки. Вместе с жителями обсудили, где лучше установить детскую площадку», - рассказал депутат Самарской губдумы Михаил Натальчук.

«Уезжая, искренне были рады видеть, как дети с удовольствием катаются с горок, на качелях, играют в песочнице. Да и пожилым людям теперь есть где отдохнуть и пообщаться. Здорово осознавать, что мирная жизнь возвращается в Донбасс, а мы помогаем, и будем продолжать помогать!», - поделился самарский депутат.

Его мнение разделяют его коллеги по региональному парламенту – руководитель фракции Александр Живайкин, депутаты Роман Балтер, Владимир Дуцев и другие.

«Площадка уже стала местом отдыха горожан, людей старшего поколения, мамочек с детьми. Здорово, что в город возвращается мирная жизнь!», - отметил депутат -единоросс Роман Балтер.

Напомним. что Самарская область стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с территорией Донбасса - городом Снежное.По поручению и при поддержке секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», главы региона Дмитрия Азарова планируется дальнейшее обновление инфраструктуры, определяются объекты, которые также будут восстановлены в ближайшее время и в следующем году.