Депутат Вера Попова проконтролирует ситуацию с котом, выброшенным из окна 8 этажа в Самаре

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Депутат Вера Попова взяла на контроль ситуацию с котом, выброшенным из окна в Самаре.

В любой ситуации надо оставаться человеком, считает парламентарий. Особенно в тех случаях, когда дело касается животных.

«23 сентября в Самаре совершено преступление, связанное с жестоким обращением с животным: с 8 этажа сбросили кота. Его зовут Пушок и он пока ещё жив, но в плохом состоянии. Информацию об этом увидела в социальных сетях», - отмечает Вера Попова.

«Мы стараемся защитить людей от излишней жестокости и равнодушия. Буду добиваться привлечения к ответственности человека, совершившего такое по отношению к беззащитному существу. Готовлю обращение в правоохранительные органы», сообщает депутат-единоросс у себя в соцсетях.

Напомним, что именно депутат Вера Попова - в отсутствие своего коллеги по парламенту Дмитрия Холина, который отбыл в зону СВО - курирует проект «Защита животного мира» партии «Единая Россия».

Действия самарца попадают под Статью 245 «Жестокое обращение с животными» УК РФ и наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев, или обязательными либо исправительными работами на срок до одного года. Также возможно ограничение свободы на срок до одного года, арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"