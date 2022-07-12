Депутат Государственной думы Леонид Симановский передал книги для детей Донбасса

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Эти книги и учебники войдут в состав гуманитарного груза, который будет отправлен в город Снежное Донецкой Народной республики в ближайшую пятницу.

Более сотни книг депутат Государственной думы Леонид Симановский передал в Самарское региональное отделение партии: это художественная литература, народные и авторские сказки, произведения современных детских писателей и русских классиков.

«Это книги на русском языке. Раньше все говорили, что книга - лучший подарок. Я хочу эти книги подарить детям Донецкой и Луганской областей через вас. Хочу пожелать, чтобы они понимали, что книги - это очень важно, чтобы читали их, наслаждались и понимали, что они и русские – это настоящие братья», - отметил политик.

«Я сам очень люблю читать, очень люблю классику, Пушкина читаю, стихи Лермонтова. Когда спрашивают: «Какая твоя любимая книга?» - не могу однозначно ответить. Вот когда настроение сложное, берёшь художественную литературу, читаешь и тебе на душе становиться легче», - поделился Леонид Симановский с волонтерами.

Волонтерский центр партии продолжает сбор учебной литературы, русской классической литературы, книг для внеклассного чтения, предусмотренных школьной программой. Сейчас собраны, упакованы и готовы к отправке более 700 томов, среди которых книги по истории России, Самарской области и художественная литература.

Депутат Госдумы Леонид Симановский обещал передать еще 200 книг, которые отправятся на Донбасс в составе ближайшего гуманитарного конвоя 15 июля, который отправится из Самары в Снежное. Эти книги предназначены пополнить книжный фонд библиотеки Снежнянской среднеобразовательной школы.