Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦУР Самарской области составил карту пляжей с недостатками
ЦУР Самарской области составил карту пляжей с недостатками
В России запущен электронный сервис купли-продажи автомобиля
В России запущен электронный сервис купли-продажи автомобиля
Более 9 тысяч юных жителей Отрадного будут получать медицинскую помощь в обновленной поликлинике
Более 9 тысяч юных жителей Отрадного будут получать медицинскую помощь в обновленной поликлинике
На дорогах могут появиться посты из-за введенного в Самарской области противопожарного режима
На дорогах могут появиться посты из-за введенного в Самарской области противопожарного режима
Lego окончательно покинет российский рынок
Lego окончательно покинет российский рынок
Из-за долгов 128 тысяч жителей Самарской области не могут покинуть РФ
Из-за долгов 128 тысяч жителей Самарской области не могут покинуть РФ
На трассе М-5 в Самарской области автомобилистам раздадут воду
На трассе М-5 в Самарской области автомобилистам раздадут воду
По факту падения на девушку части ограждения самарской набережной возбудили дело
По факту падения на девушку части ограждения самарской набережной возбудили дело
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.3
0.03
EUR 61.81
-0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Всероссийский фестиваль молодежной культуры ART&COOL пройдет в Кинеле
«Лето с библиотекой»: увлекательный и познавательный проект СОУНБ продолжается
СОИКМ им. П.В. Алабина: состоится новое занятие  занятии в раках программы "Музейная среда для детей"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Депутат Государственной думы Леонид Симановский передал книги для детей Донбасса

12 июля 2022 09:44
188
Депутат Государственной думы Леонид Симановский передал книги для детей Донбасса

 

Эти книги и учебники войдут в состав гуманитарного груза, который будет отправлен в город Снежное Донецкой Народной республики в ближайшую пятницу.

Более сотни книг депутат Государственной думы Леонид Симановский передал в Самарское региональное отделение партии: это художественная литература, народные и авторские сказки, произведения современных детских писателей и русских классиков. 

«Это книги на русском языке. Раньше все говорили, что книга - лучший подарок. Я хочу эти книги подарить детям Донецкой и Луганской областей через вас. Хочу пожелать, чтобы они понимали, что книги - это очень важно, чтобы читали их, наслаждались и понимали, что они и русские – это настоящие братья», - отметил политик.

«Я сам очень люблю читать, очень люблю классику, Пушкина читаю, стихи Лермонтова. Когда спрашивают: «Какая твоя любимая книга?» - не могу однозначно ответить.  Вот когда настроение сложное, берёшь художественную литературу, читаешь и тебе на душе становиться легче», - поделился Леонид Симановский с волонтерами.

Волонтерский центр партии продолжает сбор учебной литературы, русской классической литературы, книг для внеклассного чтения, предусмотренных школьной программой. Сейчас собраны, упакованы и готовы к отправке более 700 томов, среди которых книги по истории России, Самарской области и художественная литература. 

Депутат Госдумы Леонид Симановский обещал передать еще 200 книг, которые отправятся на Донбасс в составе ближайшего гуманитарного конвоя 15 июля, который отправится из Самары в Снежное. Эти книги предназначены пополнить книжный фонд библиотеки Снежнянской среднеобразовательной школы.

 

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности.
08 июля 2022, 18:07
В Новокуйбышевске единороссы посадили аллею из 35 молодых кленов
Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Политика
787
«Единая Россия» выполнила половину показателей народной программы на 2022 год
08 июля 2022, 13:30
«Единая Россия» выполнила половину показателей народной программы на 2022 год
Уже построено и модернизировано более 1100 социальных объектов. Политика
699
Накануне Дня семьи, любви и верности в Самаре подвели итоги фотоконкурса «Пока все дома»
08 июля 2022, 11:43
Накануне Дня семьи, любви и верности в Самаре подвели итоги фотоконкурса «Пока все дома»
Инициировали конкурс семейных фотографий активисты партийного проекта «Крепкая семья».  Награждение лауреатов прошло в Самарской Губернской думе. Политика
656
В центре внимания
жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
12 июля 2022  09:36
Жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
173
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
12 июля 2022  09:30
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
156
Губернатор поручил обеспечить участников дорожного движения питьевой водой.
11 июля 2022  16:22
Дмитрий Азаров поручил принять меры по обеспечению безопасности автомобилистов из-за ремонта федеральной трассы
1064
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
11 июля 2022  12:40
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
346
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
11 июля 2022  12:06
В Самарской губернии состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки Молодежного форума ПФО «iВолга»
425
Весь список