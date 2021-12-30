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Депутат Госдумы Леонид Симановский поздравил ветеранов с наступающим Новым годом

30 декабря 2021 14:38
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Акция Партии «Единая Россия» проходит по всей стране, активисты партии и депутаты всех уровней поздравят более 30 тысяч фронтовиков.

Депутат Госдумы Леонид Симановский поздравил с наступающими праздниками ветеранов Самары, Новокуйбышевска и Тольятти. От имени парламентария участникам Великой Отечественной войны вручили продуктовые наборы и тёплые пледы, чтобы они согревали фронтовиков в холодные зимние вечера.

Среди тех, кто принимает поздравления в эти предновогодние дни много жителей областной столицы. И у каждого - множество жизненных историй, интересная, богатая биография, насыщенная событиями из военной и мирной жизни.

Например, танкист Алексей Егорович Водолазкин. С детства ему пришлось работать в колхозе, а с начала войны, когда всех взрослых мужчин забрали на фронт, трудиться пришлось еще больше. В 1943 году Алексей Егорович поступил в танковое училище, а уже через несколько месяцев его отправили на фронт в 8-й гвардейский Краснознаменный танковый полк. С успешными боями Алексей Водолазкин прошел Украину, Белоруссию и дошел до Берлина. Был награжден орденом «Отечественной войны 1 степени», медалями «За победу над Германией», «За взятие Белоруссии», «За отвагу». Сейчас ему 96 лет.

Другой ветеран - Петухов Валентин Александрович вступил в ряды Красной Армии в 16 лет. За время службы в Воздушно-десантных войсках совершил более 200 прыжков с парашютом, получил разряды по боксу, тяжелой атлетике, лыжам, плаванию. За образцовое выполнение служебных обязанностей и проявленное при этом мужество Валентин Александрович был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Сейчас он активно занимается физическими упражнениями, чтобы быть в форме.

Волонтеры также посетили ветеранов Великой Отечественной Войны Гуркину Зою Фёдоровну и Тонковидова Андрея Петровича.

Андрей Петрович – ветеран, красноармеец, штабной офицер самой страшной войны двадцатого столетия и всей известной человеку истории. По окончании войны Андрей Петрович был преподавателем – передавал свой опыт студентам Самарского Государственного Аэрокосмического Университета.

Зоя Фёдоровна – также ветеран, в годы войны была связистом – прокладывала и обеспечивала бесперебойную работу средств связи, когда это было так необходимо. Вместе с солдатами Красной Армии Зоя Фёдоровна прошла весь путь от территории СССР до германской столицы.

Подарки от депутата Государственной Думы, заместителя председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонида Симановского помогли доставить адресатам активисты Волонтерского центра Партии «Единая Россия». Поздравления и подарки в Самарской области получат 554 ветерана Великой Отечественной войны, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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