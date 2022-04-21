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Депутат-единоросс помог инвалиду из Новокуйбышевска переселиться в жилье со всеми удобствами

21 апреля 2022 16:58
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Пенсионер из Новокуйбышевска Александр Таймискин начал новую жизнь после активного вмешательства депутата городской Думы Сергея Лукина.

Александр Таймискин - инвалид 2 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата оказался в непростой жизненной ситуации. Дом, в котором он проживал, находился в аварийном состоянии и попросту не пригоден для жизни: не было ни воды, ни газа, ни фундамента. Балка потолочного перекрытия держалась на шифоньере, а стены и полы - на честном слове.

Ближайших родственников у Александра нет, прикрепленный социальный работник привозил продукты, соседи помогали готовить пищу и колоть дрова. Именно неравнодушные соседи рассказали депутату Сергею Лукину о вопиющей ситуации.

На следующий день Сергей приехал по адресу и лично убедился в этом. С этого момента началась практически ежедневная работа по решению проблемы. В течение нескольких месяцев он помогал собирать документы, поспособствовал в прохождении медицинской комиссии и наконец - в организации переезда на новое место жительства.

Уже прошла неделя, как Александр Таймискин переехал в квартиру со всеми удобствами в знаменитый новокуйбышевский «дом ветеранов» - социальное жилье со всеми удобствами.

Исполнительный секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» городского округа Новокуйбышевск Ирина Морозова поблагодарила депутата Сергея Лукина за содействие в решении проблемы и помощь инвалиду.

«Сделали хорошее дело - помогли человеку оформить документы на квартиру, оказали полное содействие в прохождении всех инстанций, организовали переезд. И очень не хочется, чтобы эта по-настоящему добрая история превратилась в плацдарм для ехидных издевок нашей доблестной оппозиции. Или людей, которые считают, что все что мы делаем - делаем только ради пиара. Конечно, мы могли об этом ничего не писать и не говорить. Поверьте, так чаще всего и происходит. Очень много случаев, когда люди обращаются к нам за помощью, мы помогаем и никому об этом не рассказываем. Потому что для нас это обычное дело – помогать, мы делаем это по зову сердца, потому,что не можем остаться равнодушными, а не потому, что нам кто-то поручил или кто-то велел это сделать.

Мы те же люди, только наверно более сильные, и смелые, не боимся взять на себя ответственность за решение трудных вопросов, мы - команда единомышленников, которая работает для людей и ради людей», - рассказала исполнительный секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» городского округа Новокуйбышевск Ирина Морозова.

«Хочется обратить внимание, на слаженную работу депутатского корпуса Партии «Единая Россия» Новокуйбышевска, департамента городского хозяйства (жилищный отдел) и социального сектора администрации, активных жителей поселка Чувашские Липяги и МБУ «Центр Содействия самоуправлению районов» (ОСМ-3). Благодаря общим усилиям нам удалось помочь человеку, который действительно нуждался в этой помощи», - поделился Сергей Лукин.

Напомним, что Сергей Николаевич и актив местного отделения партии Новокуйбышевска оказывают благотворительную поддержку театру детей с ОВЗ «Астрей», ДМОО «Здоровое детство»; благотворительному фонду «НАРКОНЕТ»; театру «Время Тайн»; баскетбольному клубу «Олимп», другим социальным и некоммерческим организациям, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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