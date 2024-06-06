Я нашел ошибку
Главные новости:
Игорь Нечаев отметил, что у Самарской области большой потенциал в развитии отрасли производства минеральных удобрений.
Вячеслав Федорищев договорился с компанией «ЕвроХим» о сотрудничестве с Самарской областью
Благодаря подписанному соглашению, будет налажено тесное сотрудничество, главная цель которого – укрепление сотрудничества в сфере беспилотных авиационных систем.
Вячеслав Федорищев и Владислав Шапша заключили соглашение о сотрудничестве в сфере БАС
После отработки технологии, для каждого пациента с опухолью, препарат будет создан индивидуально.
Академик Гинцбург: российская вакцина от всех видов рака успешно испытана на мышах
225-ый день рождения Александра Сергеевича Пушкина отметили чтением любимых стихов, интеллектуальным квизом, вальсом и запустили буккроссинг.
День русского языка прошёл сегодня в Штабе общественной поддержки «Единой России»
Специалисты знакомили ребят с вопросами пожарной безопасности в игровой форме, как наиболее понятной и интересной детской аудитории.
Сотрудники МЧС СО проводят противопожарные мероприятия с детьми в пришкольных лагерях
Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО рекомендуется обращаться в МФЦ.
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах
Предприятие является одним из лидеров химической промышленности в регионе и в России.
Глава региона и руководство БХК в рамках ПМЭФ обсудили дальнейшее развитие «Тольяттиазота»
Убирать дерево с территории будут в несколько этапов. В настоящее время ведется обрезка веток.
Сегодня в парке Гагарина в Самаре упал 300-летний дуб
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.74
-0.02
EUR 96.44
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Росреестр СО: «К нему не зарастет народная тропа…»
6 июня пройдет специальная серия кинопоказов в Сквере Эльдара Рязанова в Самаре
8 июня самарцев приглашают в Исторический парк на творческий мастер-класс «Цветы солнца»»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

День русского языка прошёл сегодня в Штабе общественной поддержки «Единой России»

6 июня 2024 19:08
113
225-ый день рождения Александра Сергеевича Пушкина отметили чтением любимых стихов, интеллектуальным квизом, вальсом и запустили буккроссинг.

Участники «Литературной гостиной» читали свои любимые пушкинские строки и вспоминали, что связывает великого поэта с самарским краем. Ребята узнали, что в поисках материалов для книги о Пугачевском бунте Пушкин предпринял грандиозное по тем временам путешествие. В 1833 году по пути из Симбирска в оренбургские степи, Александр Сергеевич собирал материал для повести «Капитанская дочка» и проехал на перекладных по существующим и ныне сёлам нашего края и побывал в Борском районе, интеллектуальную эстафету подхватили студенты самарских ссузов и активисты «Молодой Гвардии». Они стали участниками квиза, посвящённого  русской литературе 19 века, творчеству Пушкина и его современников.

Затем участники танцевального коллектива - волонтёр «Единой России» Арина Акаева с будущим супругом Евгением обучили всех желающих историко-бытовым танцам и продемонстрировали вальс времён Пушкина и Лермонтова.

«Стихи Пушкина, особенно его любовная лирика - это особая атмосфера. Иногда, чтобы настроится на выступление или танцевальный номер, мы читаем литературу того времени. Удивительная точность языка, меткие высказывания, юмор, яркие, запоминающиеся образы, которые сопровождают нас с детства и до взрослой жизни: Руслан и Людмила, поп и Балда, Золотая рыбка, Онегин и Татьяна, Капитанская дочка, Дубровский", - поделилась Арина.

Завершился Пушкинский день в Штабе общественной поддержки просмотром кинофильма «Онегин», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
 На питч-сессию были приглашены студенты самарских вузов.
31 мая 2024, 15:22
В регионе в рамках партийного проекта «Единой России» прошёл идеотон «IT- инновации в бизнесе»
 На питч-сессию были приглашены студенты самарских вузов. Политика
553
Детский шахматный турнир клубов Сергея Карякина прошел в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Самаре.
24 мая 2024, 21:00
Юные самарские шахматисты выиграли путевки в «Артек»
Детский шахматный турнир клубов Сергея Карякина прошел в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Самаре. Политика
1334
Они касаются выделения земельных участков бойцам, «заморозки» процентов по ипотеке, уравнивания прав ополченцев ЛДНР с другими участниками спецоперации.
23 мая 2024, 14:46
Рабочая группа по СВО в докладе Президенту представила новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей
Они касаются выделения земельных участков бойцам, «заморозки» процентов по ипотеке, уравнивания прав ополченцев ЛДНР с другими участниками спецоперации. Политика
1114
В центре внимания
Как одна из важных задач была отмечена разработка совместных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в СО.
6 июня 2024  16:27
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение в сфере здравоохранения с ОАО "Российские железные дороги"
200
Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura.
6 июня 2024  16:19
ФРП в рамках ПМЭФ профинансировал проекты компании «АВТОВАЗ» на 7 млрд рублей
167
Врио губернатора Самарской области подписал соглашение о строительстве причала и модернизации маслозавода
6 июня 2024  13:39
Врио губернатора Самарской области подписал соглашение о строительстве причала и модернизации маслозавода
258
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
6 июня 2024  11:52
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
261
Обсуждались также перспективы развития сотрудничества по различным направлениям.
5 июня 2024  21:46
Вячеслав Федорищев и Татьяна Бакальчук обсудили вопросы запуска в Самарской области логистического центра Wildberries
1272
Весь список