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Чистая вода для десятков тысяч жителей: в Правительстве региона обсудили модернизацию и строительство водопроводных сетей

26 сентября 2022 18:48
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Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание.

В понедельник, 26 сентября, губернатор Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание. Одной из тем обсуждения стал вопрос реконструкции Красноармейского группового водовода и реализация проектов по обеспечению южных районов области, а также ряда других территорий чистой питьевой водой. 

Министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов доложил о ситуации по обеспечению водой Куйбышевского района Самары и микрорайона Южный город. По его словам, сейчас 117 тысяч жителей этих территорий получают воду из подземных скважин. У нее превышены показатели общей жесткости. 
 
С целью развития системы водоснабжения жителей этих территорий уже в текущем году планируется начать строительство двух водоводов от привокзальной отопительной котельной (ПОК) в районе пересечения улиц Клинической и Горной до НФС-3. В этом случае водозабор будет организован из Волги. Мощность составит 100 000 кубометров в сутки. Объект реализуется по федеральному проекту «Чистая вода» с привлечением средств инвестора — ООО «СКС». Концессионное соглашение будет подписано в ближайшее время. 
 
«Реализация объекта позволит увеличить общую долю населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой на 3,71%, а также городского населения - на 3,95%», - пояснил Александр Мордвинов. 
 
Кроме того, проект учитывает и дальнейшее развитие — мощности водоводов способны обеспечить питьевой водой еще как минимум 120 тыс. человек. – в г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский. 
 
Масштабные работы запланированы и по модернизации Красноармейского группового водопровода (КГВ). Протяженность сети КГВ — почти 497 км, водозабор происходит из скважин поселка Осинки Безенчукского района, построенного в 60-е годы прошлого столетия. Подтвержденные запасы воды составляют 22,5 тыс. кубов в сутки. От сети запитан 21 населенный пункт, после реконструкции водой будут обеспечены жители еще нескольких поселений. 
 
По словам Александра Мордвинова, ранее за счет концессионера и фонда ЖКХ полностью заменены 18,1 км КГП. Сейчас завершается строительство еще 23,5 км сети. В этом году по нацпроекту начинается реконструкция почти 11 км магистрального участка и строительство трех резервуаров чистой воды в селе Красноармейское. Помимо этого, появится возможность для расширения сети на соседние районы — Волжский, Большеглущицкий. Будет охвачено почти 50 тысяч человек. 
 
В дальнейших планах – модернизация еще почти 200 км водовода. Однако прежде чем приступить к работам, необходимо провести тщательную геологоразведку, подчеркнул Дмитрий Азаров. 
 
«Приступая к столь масштабному строительству в дальнейшем, я считаю, нам надо провести полный комплекс геологоразведочных работ. Делаем это обязательно», - поставил задачу Губернатор. 
 
Кроме того, министерству необходимо подготовить аргументированную заявку на финансирование работ по федеральной адресной инвестиционной программе России.

Теги: Дмитрий Азаров

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