Бывшего директора Жигулевского заповедника исключили из партии

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Принято решение об исключении из партии «Единая Россия» Юрия Краснобаева, бывшего директора Жигулевского заповедника.

«Несмотря на то, что окончательного вердикта по поводу его участия в трагическом происшествии на Волге, в котором погиб человек, пока нет, уже совершенно понятно — в партии Краснобаев состоять не будет. На это есть достаточно причин. И хотя депутат городской думы Жигулевска сам подал заявление о выходе из рядов «Единой России», на тот момент это уже не имело никакого значения. Своими поступками он гораздо понятнее, чем на бумаге, изложил, что не имеет права на партийный билет», - отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

«За всё время, прошедшее после аварии, мы видели исключительно отсутствие у Юрия Краснобаева всяческого желания подумать о своей вине, принести искренние извинения семье погибшего Дениса Безрукова, попытаться хоть как-то продемонстрировать обществу готовность нести ответственность за свои поступки. Таким людям с «Единой Россией» точно не по пути. Мы обязаны на это отреагировать — жестко и однозначно», - заявил Дмитрий Азаров.

Дальнейшую судьбу Юрия Краснобаева будет решать следствие.

Напомним, что членство в партии депутатов городской Думы Жигулевска Юрия Краснобаева и Юрия Погиблова было приостановлено. 25 июня соответствующее решение принято президиумом регионального политсовета после возбуждения уголовного дела по факту происшествия на воде, которое повлекло гибель человека. В этот же день глава Минприроды Александр Козлов уволил директора Жигулевского заповедника Юрия Краснобаева с занимаемой должности.