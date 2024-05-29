Безопасные каникулы: самарские студенты прошли уроки безопасности у сотрудников МЧС в Штабе общественной поддержки

Правила безопасности студенты ссузов повторили вместе с сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области в Штабе Общественной поддержке «Единой России».

Почему, уходя из дома, желательно отключить все электроприборы, в том числе и пауэрбанки? Что делать в первую очередь при пожаре, где можно жарить шашлыки, как правильно сжигать мусор на даче и оперативно потушить подожжённый хулиганами тополиный пух? Пренебрежение простыми правилами могут привести к серьёзным последствиям, напомнил ребятам старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Максим Вишняков: «Первое правило - не паниковать. На таких встречах стараемся разобрать конкретные случаи: как вести себя грамотно в сложившихся обстоятельствах и как бороться с огнём».

После повтора алгоритма противопожарной безопасности и просмотра ролика о работе спасателей сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области напомнили о правилах поведения на воде, а также заострили внимание на ответственности за ложный вызов пожарного расчёта.

«Профессия сотрудника МЧС требует серьёзной профессиональной подготовки. Всегда стараемся рассказать ребятам, как стать дипломированным спасателем, в частности, как и где можно получить различные специальности в этом направлении, знакомим с правилами приёма», - отметил начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Самарской области Мирослав Пивень.

Ребят заинтересовала информация о поступлении в вузы МЧС. О возможности получения высшего образования рассказал инспектор отделения по кадровой работе с личным составом отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС России по Самарской области Константин Ерохин.

«Информация оказалась полезной. Вроде все знаешь, ничего сложного, а стали разбирать конкретные ситуации, оказалось, есть много нюансов, от которых зависит не просто безопасность - жизнь», - поделилась студентка Самарского государственного колледжа Светлана.

Работа спасателей вызвала у ребят неподдельный интерес. В рамках недели безопасности студенты самарских ссузов и учащиеся старших классов смогут попасть на экскурсию в одну из пожарно-спасательных частей МЧС в регионе и познакомиться с работой огнеборцев поближе.