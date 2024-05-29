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Безопасные каникулы: самарские студенты прошли уроки безопасности у сотрудников МЧС в Штабе общественной поддержки

29 мая 2024 09:56
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Безопасные каникулы: самарские студенты прошли уроки безопасности у сотрудников МЧС в Штабе общественной поддержки
Как провести каникулы увлекательно, но без происшествий узнали студенты Поволжского государственного колледжа, Самарского государственного колледжа и многопрофильного колледжа имени В.В. Бартенева.
 

Правила безопасности студенты ссузов повторили вместе с сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области в Штабе Общественной поддержке «Единой России».

Почему, уходя из дома, желательно отключить все электроприборы, в том числе и пауэрбанки?   Что делать  в первую очередь при пожаре,  где можно жарить шашлыки, как правильно сжигать мусор на даче и оперативно потушить подожжённый хулиганами тополиный пух? Пренебрежение простыми правилами могут привести к серьёзным последствиям,  напомнил  ребятам старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Максим Вишняков: «Первое правило - не паниковать. На таких встречах стараемся разобрать конкретные случаи: как вести себя грамотно в сложившихся обстоятельствах  и как бороться с огнём».

 После повтора алгоритма противопожарной безопасности  и просмотра ролика  о работе спасателей сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области напомнили о правилах поведения на воде, а  также заострили внимание на ответственности за ложный вызов пожарного расчёта.

«Профессия сотрудника МЧС требует серьёзной профессиональной подготовки. Всегда стараемся рассказать ребятам,   как стать дипломированным спасателем, в частности, как и  где можно получить  различные специальности в этом направлении, знакомим с правилами приёма», - отметил  начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Самарской области Мирослав Пивень.

Ребят заинтересовала информация о поступлении в вузы МЧС. О возможности получения высшего образования рассказал инспектор отделения по кадровой работе с личным составом отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС России по Самарской области Константин Ерохин.

«Информация оказалась полезной. Вроде все знаешь, ничего сложного,  а стали разбирать конкретные ситуации, оказалось, есть много нюансов, от которых зависит не просто безопасность - жизнь», - поделилась студентка Самарского государственного колледжа Светлана.

Работа спасателей вызвала у ребят неподдельный интерес. В рамках недели безопасности студенты самарских ссузов и учащиеся старших классов смогут попасть на экскурсию в одну из пожарно-спасательных частей МЧС в регионе и познакомиться  с работой  огнеборцев поближе.

Теги: Единая Россия

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