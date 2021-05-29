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Белоруссия получит от России $500 млн второго транша госкредита в ближайшее время

29 мая 2021 22:33
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Лукашенко на встрече с российским лидером в Сочи не ставил вопрос об увеличении экономической помощи.

Перечисление Белоруссии $500 млн второго транша госкредита со стороны России согласовано, деньги поступят в ближайшее время, но об увеличении помощи Москвы Минску вопрос не ставился, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров в Сочи лидеров двух стран, передает ТАСС.

Как отметил Песков, деньги поступят Минску "в ближайшее время". "По крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Второй транш был анонсирован еще "до всех историй с самолетом", и подтвердил ранее называвшиеся сроки - до конца июня. При этом Песков затруднился назвать точную дату, так как это вопрос финансовых властей.

"Президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи, вопрос так не ставился", - сказал представитель Кремля.

В декабре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом $1 млрд. Он предоставляется двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. 30 декабря Белоруссия получила средства первого транша госкредита в сумме, эквивалентной $500 млн.

 

Фото:   Михаил Климентьев/ТАСС

 

Теги: Белоруссия второй транш госкредит Россия

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