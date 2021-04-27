Анну Сараеву выдвинули для участия в предварительном голосовании «Единой России»

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27 апреля в Самаре прошли показательные выступления воспитанников участницы Олимпиады и одного из лучших российских тренеров Анны Сараевой. Юные самбисты и дзюдоисты продемонстрировали родителям свои навыки, которые приобрели за время учебы у прославленного наставника.

Президент самарской региональной общественной организации «Федерация дзюдо» Рустам Хасаев подчеркнул, что Анна Сараева уже добилась выдающихся результатов на тренерском поприще. Она подготовила мастера спорта международного класса по дзюдо и самбо, заслуженного мастера спорта РФ по универсальному бою, 12 мастеров спорта РФ и более 30 кандидатов в мастера спорта по дзюдо и самбо. В числе ее воспитанников 2 чемпиона мира, 4 многократных чемпионов и призеров первенства России и международных соревнований. Сейчас Анна Сараева трудится главным тренером сборных команд Самарской области по дзюдо и старшим тренером ПФО по дзюдо среди женских команд. Ее подопечные регулярно одерживают победы в большом спорте.

«Сегодня перед страной стоит задача развивать здоровое общество. Об этом в своем Послании говорил и президент России. Для этого нужно работать над популяризацией спорта. Достижения наших земляков – это также престиж региона. Но нам бы очень хотелось, чтобы власть знала о проблемах спортивного сообщества и помогала их решать. Именно поэтому нужен свой человек в региональном парламенте. Мы предлагаем нашей прославленной спортсменке и тренеру побороться за статус депутата самарской губернской думы — а для этого сначала принять участие в предварительном голосовании «Единой России», - подчеркнул Рустам Хасаев.

Он добавил, что спортивные качества помогают Анне Сараевой добиваться результата и в текущей депутатской работе в городской думе Самары. Потому можно не сомневаться, что в случае ее победы на внутрипартийном отборе, а затем и на осенних выборах голос спортивного сообщества будет услышан.

Кандидатуру Анны Сараевой поддержали и родители ее воспитанников. Один из них - Руслан Сулейманов отметил, что давно знает ее как спортсменку и выдающегося тренера.

«Анна Александровна – очень целеустремленный человек, знающий толк в своем деле. Именно поэтому свою дочь Алису я отдал в ее секцию. Недавно Алиса выиграла российское первенство по самбо в возрастной категории 14-16 лет и теперь в составе сборной отправится защищать честь страны в Европу. Тренеру чемпионов под силу защищать интересы спортсменов на уровне регионального парламента», - поделился отец юной чемпионки.

Анна Сараева поблагодарила коллег и родителей за поддержку. Она рассказала, что, проработав многие годы в отрасли, отлично знает ее проблемы изнутри и хотела бы, чтобы они решались на законодательном уровне – именно поэтому решила участвовать в предварительном голосовании «Единой России».

«Основная наша задача – пропаганда здорового образа жизни с самого раннего возраста. Чтобы дети по-настоящему любили заниматься спортом и меньше времени проводили бесконтрольно на улице или за компьютером. Чтобы популяризировать секции, необходимо дополнительное финансирование, улучшение материально-технической базы. При улучшении условий для занятий спортсменов мы сможем привлекать в секции и кружки больше детей, воспитывать больше чемпионов, потому что в Самарской области очень много одаренных ребят и девчонок», - подчеркнула она.

В Самарской области для участия в предварительном голосовании «Единой России» официально зарегистрированы 69 человек. Это жители области самых разных возрастов, профессий — инженеры, рабочие, педагоги, врачи, военные, студенты, профсоюзные активисты, волонтеры. Большинство из них представляют на предварительном голосовании свои трудовые коллективы.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая. По его результатам партия определит кандидатов, которые представят ее на выборах в Самарскую губернскую думу и Госдуму.

Подавать заявки на участие можно до 29 апреля на сайте pg.er.ru. Проголосовать за участников смогут все зарегистрированные на территории страны избиратели, передает пресс-служба Самарского реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского реготделения партии "ЕР"