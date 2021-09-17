Активисты «Единой России» проверили соблюдение антиковидных мер на избирательных участках

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В Самарской области в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов Государственной Думы и Самарской губернской Думы. Работают 1802 участка

Депутаты и активисты «Единой России» в Самарской области начали мониторинг избирательных участков на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Антиковидная безопасность стала одним из главных направлений подготовки к голосованию на выборах в Госдуму и Самарскую Губернскую Думу.

Прийти на избирательные участки жители региона могут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Это поможет избежать массовых скоплений людей и обеспечить избирателям возможность соблюдать социальную дистанцию, уверены единороссы.

В Ленинском районе Самары работу участка оценил руководитель фракции «Единой России» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин. Парламентарий проголосовал утром 17 сентября.

«Видно, что участковые комиссии готовы. Меры предосторожности, маски, одноразовые ручки – все это присутствует. Однозначно на участке обязаны за этим следить, чтобы жители имели возможность с мерами безопасности проголосовать», - подчеркнул парламентарий.

В Октябрьском районе Самары на избирательном участке в школе № 16 побывал предприниматель, региональный координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» Роман Балтер.

«Проголосовал, заодно проверил обеспеченность помещений с точки зрения санитарно-эпидемиологических требований. При входе на избирательный участок мне измерили температуру и дезинфицировали руки антисептиком, выдали индивидуальный комплект защиты с одноразовой маской, перчатками и шариковой ручкой. Голосовать действительно безопасно», - подчеркнул Роман Балтер.

В Отрадном к контролю за соблюдением антиковидных мер на избирательных участках подключился депутат Самарской Губернской Думы Николай Сомов. Парламентарий подчеркнул, что для голосования жителей создан максимально удобный режим - с учетом эпидемиологической ситуации.

«Каждый может прийти на свой избирательный участок в любой из трех дней с 17 по 19 сентября. Такая форма голосования позволит избежать скопления людей на участках, и при соблюдении всех правил санитарной безопасности будет максимально комфортной и для самих избирателей, и для членов избирательной комиссии, и для наблюдателей. Выборы такого масштаба - это возможность каждого из нас повлиять на политическую ситуацию, развитие региона и страны в целом. Если нам дано право выбирать, дана возможность сделать жизнь лучше, то мы обязаны прийти на голосование. Я призываю всех жителей Самарской области проявить свою гражданскую позицию и проголосовать», - отметил Николай Сомов.

Председатель участковой избирательной комиссии в Отрадном Людмила Гришина добавила, что она и ее коллеги уже работали в условиях антиковидной безопасности.

«Конечно, это большая нагрузка на комиссию и наблюдателей, но мы стараемся ради здоровья избирателей. Все члены комиссии вакцинированы. На участке есть средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки. Все эти условия созданы для проведения безопасных и честных выборов», - отметила председатель УИК.

Ранее на обеспечение санитарно-эпидемиологического режима на всех избирательных участках обратил внимание губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров.

«Трехдневное голосование позволит нам избежать скопления людей. Жители будут приходить на участки в удобное, комфортное для них время. Знаю, что многие изъявляют желание проголосовать в пятницу – освободить для себя выходной», - отметил глава региона.

Напомним, в Самарской области голосование на выборах в Госдуму и региональный парламент проходит в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В населенных пунктах открыли двери 1785 постоянных и 17 временных избирательных участков.