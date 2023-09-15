Андрей Турчак: «Единая Россия» получила 78% на всех уровнях выборов

В рамках прошедших выборов состоялось 4,2 тысячи избирательных кампаний, на которых замещалось около 32 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

«Единая Россия» одержала безоговорочную убедительную победу, отметил секретарь Генсовета на совместном заседании Бюро Высшего и Президиума Генерального советов «Единой России» по итогам ЕДГ-2023.

«На прямых выборах высших должностных лиц в 19 регионах и довыборах депутатов Госдумы победили кандидаты от «Единой России». Все они одержали уверенные победы с серьёзным отрывом в этой избирательной гонке. Среди наших кандидатов более 85% голосов получили губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилёв, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и врио губернатора Смоленской области Василий Анохин», - сообщил Андрей Турчак.

В четырёх регионах – Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области – состоялись довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

«Везде победа за «Единой Россией». Депутатами избраны Солтан Узденов, Юрий Нестеренко, Сергей Ерёмин и Дмитрий Аверов», - сказал секретарь Генсовета.

В 20 регионах прошли выборы в заксобрания, на которых «Единая Россия» получила 81% мандатов. Самую высокую поддержку на выборах в заксобрание партии оказали жители Запорожской области, где результат партии по списку составил 83%.

На выборах в гордумы «Единая Россия» взяла 394 мандата или 78%, также получив квалифицированное большинство.

Продолжается подведение итогов на выборах в органы местного самоуправления.

«На сегодняшний день мы можем говорить о получении более 23 из 30 тысяч разыгрываемых мандатов. Это тоже без малого 78%», - отметил Андрей Турчак. Он подчеркнул, что на основных выборах в заксобрания и гордумы «Единая Россия» значительно улучшила результат 2018 года.

В Иркутской области на выборах в заксобрание партия получила 54,6% по списку - с учётом одномандатных округов взяла 35 из 45 мандатов.

«В 2018 году у нас было 27,8% за список и в общей сложности 17 мандатов из 45, то есть не было большинства. Сейчас большинство есть – это две трети, и мы можем принимать в Иркутской области любые решения на уровне регионального парламента», - сказал Андрей Турчак.

В Забайкальском крае на выборах в заксобрание у партии почти 57% по списку, с учётом одномандатных округов 42 из 50 мандатов. По итогам ЕДГ-2018 было 28% за список и в общей сложности 21 мандат.

Большую работу провела партия в Хабаровском крае.

«Перезагрузили» работу краевого отделения, обновили и омолодили команду. Все последние выборы, ЕДГ партия забирает большинство. Это позволило вернуть доверие избирателей. На выборах мэра Хабаровска наш кандидат, действующий глава города Сергей Кравчук одержал уверенную победу, получив 45,4% голосов. Из более 1000 замещаемых в крае мандатов, а там была большая муниципальная кампания, у нас более 43%», - рассказал он.

В Ульяновской области партия получила 50% по спискам и 16 из 18 мандатов на округах на выборах в заксобрание. В Хакасии партия получила 68% мандатов в Верховном Совете. В горсовете Абакана – существенно улучшила результат, получив 22 из 29 мандатов.

Также Андрей Турчак отметил примеры успешной работы «Единой России» над ошибками в Красноярском крае и Якутии, Архангельской и Смоленской областях. В этих регионах победа по итогам ЕДГ – за партией.

Квалифицированное большинство у «Единой России» и в новых регионах.

«По числу выигранных мандатов на Донбассе лидирует ДНР. В ЛНР результат также при крайне высокой поддержке кандидатов. В Запорожской области - более 83% (в заксобрание региона – прим. ред.). Впереди большая работа. На следующей неделе пройдут конференции, мы будем рекомендовать руководителей фракций, председателей заксобраний, кандидатов в сенаторы», - отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

В сравнении с 2018 годом «Единая Россия» нарастила ядро поддержки на миллион избирателей.

«За партию проголосовали более 24 миллионов избирателей. Участие в выборах в 86 регионах приняли свыше 67 миллионов человек», - сообщил замсекретаря Генсовета Сергей Перминов.

Обновление депутатского корпуса «Единой России» в результате ЕДГ составит 57%. Всего на выборах от партии победили 8 тысяч женщин, активисты МГЕР и победители кадрового проекта «ПолитСтарта», 106 участников СВО.

«В ДНР от «Единой России» победили Артём Жога и Константин Кузьмин. Командиры, которые не нуждаются в отдельном представлении. Депутатом Херсонской областной Думы был избран замкомандира казачьей бригады «Дон» Андрей Сабинов. В Башкирии депутатом Госсобрания избран настоящий герой, ветеран СВО Артур Галеев», - сообщил Андрей Турчак.В заключение он отметил, что результаты прошедшей кампании стали заделом на будущий год, когда состоятся выборы Президента. «Партия к ним готова», - сказал Андрей Турчак.

На выборах губернатора Самарской области кандидат от «Единой России», действующий глава региона Дмитрий Азаров получил 83,83% голосов избирателей. В Думе городского округа Тольятти кандидаты от «партии власти» получили 30 мандатов из 35, а в Думе городского округа Сызрань - 24 из 26 мандатов.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров отметил, что на этих выборах жители Самарской области продемонстрировали желание выбрать своё будущее.

«Высокие показатели по явке ещё раз говорят о том, что в Самарской области живут люди неравнодушные, активные, энергичные. Надо только дать им возможность реализовать свои таланты, свое желание благоустраивать родную землю. Эта консолидация и патриотизм чувствуются каждый день», - сказал Азаров.

Он добавил, что активность людей — главная движущая сила нашего региона и именно благодаря этому удаётся добиваться опережающего развития. При той активности, которую самарцы показали на выборах, губерния справится со всеми стоящими задачами.

Напомним, что с 8 по 10 сентября в России проходил Единый день голосования. На выборах-2023 заместят более 34 тысяч мандатов. Жители регионов выбирали депутатов регионального и местного уровней — 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 26 регионах проходили выборы высших должностных лиц, в Хабаровске — мэра города. В Крыму выбирали депутата Госдумы по одномандатному округу №19, в Липецкой области — по одномандатному округу №144, в Карачаево-Черкесской Республике — по одномандатному округу №16, в Красноярском крае — по Дивногорскому одномандатному избирательному округу №56.