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Андрей Турчак: 63 региона ввели меры поддержки граждан при социальной газификации

11 января 2022 14:26
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В начале весенней сессии решения о поддержке льготных категорий – ветеранов, инвалидов, многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров - будут приняты по всей стране.

Соответствующие договоренности достигнуты со спикерами заксобраний и руководителями региональных фракций «Единой России». Об этом секретарь Генсовета «Единой России» заявил на заседании Федерального штаба по газификации с вице-премьером Александром Новаком, который прошел в Координационном центре Правительства.

«Люди получают либо сертификаты, либо прямую финансовую скидку на приобретение газового оборудования. В ряде регионов размер таких субсидий полностью покрывает стоимость оборудования», - отметил Андрей Турчак.

Всего на участие в программе подано свыше 560 тысяч заявок и заключено уже более 160 тысяч договоров. Чтобы ускорить темпы, секретарь Генсовета «Единой России» предложил, чтобы региональные штабы по догазификации возглавили высшие должностные лица регионов.

«Сейчас их возглавляют региональные министры, в лучшем случае – заместители высших должностных лиц. Только в двух или трех регионах – губернаторы. Задача по выполнению программы социальной газификации до конца 2022 года, поставленная Президентом, подъемна. Но в том случае, если все будут принимать участие в ее решении», - сказал он.

Александр Новак поддержал инициативу.

«Мы также доложим Президенту, что такое поручение дано», - сказал вице-премьер.

Андрей Турчак отдельно отметил, что лидерами по выполнению программы социальной газификации становятся те регионы, где хорошо организована разъяснительная работа. В том числе - где помогают воспользоваться механизмом «дачной амнистии».

«Для регионов это постановка недвижимости на учет и налоговые поступления в бюджеты. «Единая Россия» со своей стороны задействовала все ресурсы – за объектами закреплены депутаты, они проводят приемы граждан, отвечают на вопросы о программе в соцсетях. Нужно также установить каналы обратной связи и разобрать отклоненные заявки – их больше 100 тысяч. Узнать причины отказов, чтобы не возникало проблем в дальнейшем», - подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Он также уверен, что при проведении разъяснительной работы об участии в программе социальной газификации нужно использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе, интернет и мобильные офисы.

«Мы с руководством «Газпром газификации» раз в две недели выезжаем в регионы, изучаем положительные практики на местах. Их нужно внедрять повсеместно», - заключил Андрей Турчак.

В декабре тему внедрения модели "социальной газификации" вовремя прямого эфира с губернатором Дмитрием Азаровым, секретарем Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия», поднял житель Кинеля.

Дмитрий Азаров отметил, что в регионе уровень газификации достаточно высокий: «По разным оценкам, от 94 до 97 %, но это не значит, что газ дошел до каждого дома. Мы сформировали региональный штаб по «догазификации» и до конца года утвердим перечень домовладений. На 2022 год у нас в планах около 8 тысяч домовладений, которые мы должны газифицировать».

Дмитрий Азаров напомнил, что написать заявление на участие в программе социальной газификации можно в 52 пунктах приема заявок. Кроме того, в ближайшее время в тестовом режиме заработает региональный единый портал, где заявки будут приниматься в электронном виде.

11 июня Президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации - распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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