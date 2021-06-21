Андрей Трифонов: поддержка самозанятых и бизнеса приведет к росту экономики в регионах и созданию новых рабочих мест

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На федеральном партийном съезде единороссы определили ключевые направления предвыборной программы партии.

Поддержка предпринимателей, малого, среднего бизнеса и самозанятых останется одним из ключевых векторов предвыборной программы «Единой России». Об этом 19 июня на Съезде партии в Москве заявил ее председатель Дмитрий Медведев. Участник Съезда, генеральный директор АО «ТЯЖМАШ», победитель предварительного голосования Андрей Трифонов подчеркнул, что в этом направлении за последние годы партийцы уже продемонстрировали достойные результаты работы.

«В прошлом году «Единая Россия» способствовала тому, чтобы на поддержку людей в регионах и малого бизнеса во время пандемии было направлено 4,5 триллиона рублей. Важное решение связано с изменением бюджетного правила, что позволило оперативно поддержать экономику на сотни миллиардов дополнительных средств и предотвратить закрытие многих предприятий», - отметил Андрей Трифонов.

Промышленник добавил, что помощь получил и завод «ТЯЖМАШ». Он был признан системообразующим и в самые сложные моменты не оставался без внимания губернатора Самарской области, секретаря реготделения «Единой России» Дмитрия Азарова. В кризисный период предприятие сохранило прежний уровень производительности и даже смогло увеличить рабочие места - на 200 единиц.

Андрей Трифонов обратил внимание - большое значение для предпринимателей имело снижение налогового бремени на малый бизнес. Кроме того, Госдумой седьмого созыва принят закон о налоге на профессиональный доход.

«Официальный статус самозанятого позволяет действовать в правовом поле. Это возможность заключения официальных договоров, защита от нарушения договорённостей. Сегодня ими стали уже более 2,3 миллиона человек», - отметил гендиректор завода.

Большое внимание в регионе и в стране в целом уделяется благоустройству территорий и комфорту жителей. Принятие закона «Единой России» об «народном бюджетировании» способствовало выделению серьезных средств на местные инициативы, идущие от граждан. В Самарской области по поручению Дмитрия Азарова действует программа «Содействие».

«Закон «Единой России» об инициативном или «народном» бюджетировании позволяет жителям решать, куда направить средства местных бюджетов в первую очередь: на ремонт дорог, новую спортплощадку, реконструкцию двора или что-то другое. Кроме того, у людей появилась возможность предлагать властям собственные проекты для реализации за счет государственных средств. Наш завод, на котором трудится каждый пятый житель Сызрани, поддерживает жителей в их инициативах по благоустройству территорий города. Сейчас совместно с активистами района ЗТМ благоустраиваем волейбольную площадку», - подчеркнул Андрей Трифонов.

Напомним, 19 июня в Москве состоялся XX Съезд «Единой России». Участие в нем приняли Президент России Владимир Путин, Председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты Съезда. Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество участников сократили втрое по сравнению с запланированным, а на мероприятии строго соблюдались все действующие требования безопасности.

Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что «Единая Россия» остается партией социальной направленности. «Безусловно, вам как партии большинства принадлежит ключевая роль. Брать на себя ответственность – значит работать больше и лучше, чем другие. Для этого и в законодательной сфере, повседневных делах нужно быстро решать вопросы граждан, дорожить доверием людей», - сказал Президент.

Губернатор, секретарь реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров возглавил территориальную группу Самарской области на выборах в Государственную Думу. Глава региона, подводя итоги работы партийцев за последние пять лет, отметил, что партийные проекты стали базой для формирования национальных проектов, инициированных Президентом страны. Среди них - проекты благоустройства, инфраструктурного развития, масштабной модернизации первичного звена здравоохранения.