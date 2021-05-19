Виктория Каткова: губернатор дал конкретные инструменты помощи жителям в вопросах ЖКХ

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Озвученные Дмитрием Азаровым в Послании «коммунальные» проблемы ранее поднимала «Единая Россия».

Активнее работать с жителями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства призвал в своем Послании 18 мая губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров. Об этом по итогам выступления главы региона рассказала Виктория Каткова, руководитель Госжилинспекции Самарской области, участник предварительного голосования «Единой России».

Виктория Каткова подчеркнула, что государственная жилищная инспекция давно сотрудничает с региональным отделением партии в решении вопросов жителей в сфере ЖКХ.

«Мы проводим совместные горячие линии, встречи с населением, участвуем в приемах граждан, которые организует «Единая Россия». Среди основных векторов работы – консультации в сфере законодательства, ликбезы, упор на прозрачность работы и контроль деятельности управляющих компаний. Все вопросы, которые поднимались на таких встречах, в своем Послании озвучил Дмитрий Азаров», - сказала Виктория Каткова.

Губернатор подчеркнул, что власть и надзорные органы обязаны помочь населению – информационно, организационно и юридически. Для этого в области создан единый центр поддержки советов МКД. Его цель - организовать эффективное взаимодействие с активом жильцов. По поручению главы региона запущен проект «Мой дом» и выделено 130 миллионов рублей на компенсацию расходов деятельности советов МКД.

«На территории губернии советы созданы в более чем 14 800 многоквартирных домах. Они - посредники между собственниками помещений конкретного дома и обслуживающей управляющей компанией. В идеале все проблемы дома сначала решаются на уровне совета. Если консенсуса достичь не удалось, жители обращаются в Госжилинспекцию как надзорный орган. Но в реальности со всеми вопросами люди сразу идут в ГЖИ. Инициированный губернатором проект «Мой дом» помогает ситуацию исправить: за два месяца число обращений в ГЖИ снизилось. Это значит, что жители и УК решают возникающие вопросы напрямую», - рассказала главный жилищный инспектор.

Губернатор в своем Послании обратился к главам администраций и призвал активнее встречаться с жителями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Дмитрий Азаров заметил, что большинство вопросов, которые жители задают в ГЖИ и непосредственно главе региона, входят в сферу ответственности муниципалитетов. Это контроль качества работы управляющих компаний, вопросы капремонта многоквартирных домов, проблемы благоустройства.

На системную работу по замене ветхих инженерных сетей ЖКХ и повышение качества поставляемых услуг в Самарской области обратил внимание Александр Денисов. Председатель правления ТСЖ «Жизнь», участник предварительного голосования «Единой России» подчеркнул, что результат достижим, если работать комплексно – на это и ориентирует губернатор.

«Наше ТСЖ участвовало в двух программах, в результате удалось привлечь более 1, 5 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Мы заменили инженерное оборудование в доме и привели в порядок прилегающую территорию. После реализации программ у нас снизились расходы по «коммуналке», а во дворе стало уютно и комфортно. Все это можно претворить в жизнь, если будет инициатива жителей, будут двигаться «локомотивы» МКД – старшие домов, председатели ТСЖ, ТСН, ЖСК», - добавил Александр Денисов.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатскому корпусу, сотрудникам правительства, руководителям организаций и ведомств, а также ко всем жителям региона с традиционным Посланием 18 мая. Он подвёл промежуточные итоги реализации Стратегии опережающего развития – Стратегии лидерства, сформированной в губернии в 2018 году, и определил направления для работы на ближайшие годы.

Стратегия лидерства была создана по инициативе главы региона, в её формировании приняли участие тысячи жителей – в каждом муниципалитете проходили стратегические сессии по вопросу развития территории. По решению губернатора волнующие людей вопросы были преобразованы в целевые направления и стали планом действий для исполнительной и законодательной власти на ближайшие годы. Главной целью документа является повышение качества жизни каждого человека, в каком бы городе и поселке губернии он не жил.