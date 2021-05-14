Александр Живайкин прокомментировал итоги трехлетней работы главы региона перед ежегодным Посланием

Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году отмечается вековой юбилей с момента создания легендарной коллекции авангарда музея, содержание ночи будет определено ее названием - «Непрерванный полет».
Ночь музеев в Самарском областном художественном музее: «Непрерванный полет»
Многочисленные мероприятия для клиентов, партнёров и сотрудников Сбера, приуроченные к этой дате.
180 дней до 180-летия: как Сбербанк отпразднует юбилей вместе с клиентами
«Сделайте в Кротовке модное место».
Дмитрий Азаров обсудил с властями и жителями Кротовки создание современного «центра встречи поколений»
Создание благоприятной деловой среды в регионе ведется по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
Самарский малый бизнес поможет развитию сектора гостеприимства и туризма в Самарской области
В Самаре заболели 27 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Председатель регпарламента накануне Послания Дмитрия Азарова рассказал, как губерния получила основу для дальнейшего развития опережающими темпами.
Геннадий Котельников: все, что сделано в Самарской области за последние годы, заслуживает самой высокой оценки
Главный врач Самарской городской больницы № 4  рассказала о масштабной поддержке, которую получает сфера здравоохранения в регионе.
Наталья Виктор: глава Самарской области уделяет много внимания здравоохранению 
Продукцию самозанятых Самарской области отберут для представительских нужд региона. 
Самозанятых региона, которые занимаются созданием сувенирной продукции, приглашают на выставку-презентацию
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74
-0.36
EUR 89.62
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Александр Живайкин прокомментировал итоги трехлетней работы главы региона перед ежегодным Посланием

14 мая 2021 15:50
105
Накануне Послания губернатора руководитель фракции «ЕР» рассказал о видимых социальных результатах реализации Стратегии лидерства Самарской области. 

Руководитель фракции «Единой России» в Самарской губернской думе Александр Живайкин назвал стратегически правильными решения, принятые Дмитрием Азаровым на посту губернатора в 2018 году. Депутат прокомментировал итоги трехлетней работы главы региона перед ежегодным Посланием, которое, как ожидается, будет озвучено на следующей неделе.  

«Одним из первых, и я считаю, крайне своевременных, шагов, которые предпринял Дмитрий Игоревич — это одновременное безусловное выполнение социальных обязательств региона в полном объеме на фоне сокращения госдолга», — отметил депутат. 

Он добавил, что поставленные перед регионом цели и их достижение принесли важные социально-экономические последствия. 

«В короткий период удалось решить очень серьезные вопросы, даже прошедший год с его особыми трудностями, связанными с пандемией, серьезно не нарушил заданный вектор. На мой взгляд, это позволяет продолжить поступательное движение по достижению ключевых показателей Стратегии лидерства Самарской области», — резюмировал Александр Живайкин. 

Напомним, одной из главных тем традиционного Послания главы региона в 2021 году, как ожидается, станет подведение итогов реализации Стратегии опережающего развития Самарской области – Стратегии лидерства.

 

Теги: Александр Живайкин Дмитрий Азаров Послание

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
18 мая в конференц-зале Правительства Самарской области.
14 мая 2021, 14:39
Дмитрий Азаров обратится к Губдуме с ежегодным Посланием о положении в СО и об основных направлениях ее развития
18 мая в конференц-зале Правительства Самарской области. Общество
147
В последнем матче сезона Суперлиги-1 мужская команда сумела защитить завоёванный в 2019 титул и вновь стать чемпионами турнира.
13 мая 2021, 21:34
Дмитрий Азаров поздравил игроков и тренеров БК «Самара» с успешным завершением сезона
В последнем матче сезона Суперлиги-1 мужская команда сумела защитить завоёванный в 2019 титул и вновь стать чемпионами турнира. Спорт
331
В регионе планируют с опережением исполнять поручения главы государства, озвученные в обращении к Федеральному Собранию РФ.
21 апреля 2021, 20:42
Дмитрий Азаров: Послание президента России дает Самарской области импульс для реализации новых масштабных проектов
В регионе планируют с опережением исполнять поручения главы государства, озвученные в обращении к Федеральному Собранию РФ. Политика
713
В центре внимания
Самарцам советуют, как избежать осложнений со здоровьем во время жары
14 мая 2021  14:01
Самарцам советуют, как избежать осложнений со здоровьем во время жары
Здравоохранение
140
В период с 15 по 17 мая 2021 года по Самарской области ожидается жара 30, 35 С°
14 мая 2021  13:13
В период с 15 по 17 мая 2021 года по Самарской области ожидается жара 30, 35 С°
Экология
132
В Ночь музеев-2021 по Самаре будет курсировать бесплатный автобус
14 мая 2021  11:44
В «Ночь музеев-2021» по Самаре будет курсировать бесплатный автобус
Культура
227
Улица Куйбышева в Самаре в связи с проведением акции «Ночь музеев - 2021» станет пешеходно
14 мая 2021  11:09
Улица Куйбышева в Самаре в связи с проведением акции «Ночь музеев - 2021» станет пешеходной
Транспорт
186
В Самарской области объявили оранжевый уровень пожароопасности лесов
14 мая 2021  10:17
В Самарской области объявили оранжевый уровень пожароопасности лесов
Экология
189
Весь список