Александр Живайкин прокомментировал итоги трехлетней работы главы региона перед ежегодным Посланием

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Руководитель фракции «Единой России» в Самарской губернской думе Александр Живайкин назвал стратегически правильными решения, принятые Дмитрием Азаровым на посту губернатора в 2018 году. Депутат прокомментировал итоги трехлетней работы главы региона перед ежегодным Посланием, которое, как ожидается, будет озвучено на следующей неделе.

«Одним из первых, и я считаю, крайне своевременных, шагов, которые предпринял Дмитрий Игоревич — это одновременное безусловное выполнение социальных обязательств региона в полном объеме на фоне сокращения госдолга», — отметил депутат.

Он добавил, что поставленные перед регионом цели и их достижение принесли важные социально-экономические последствия.

«В короткий период удалось решить очень серьезные вопросы, даже прошедший год с его особыми трудностями, связанными с пандемией, серьезно не нарушил заданный вектор. На мой взгляд, это позволяет продолжить поступательное движение по достижению ключевых показателей Стратегии лидерства Самарской области», — резюмировал Александр Живайкин.

Напомним, одной из главных тем традиционного Послания главы региона в 2021 году, как ожидается, станет подведение итогов реализации Стратегии опережающего развития Самарской области – Стратегии лидерства.